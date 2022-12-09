Ранок починається не з кави: у Москві з вибухами горить великий ТЦ

Останнім часом у Москві регулярно трапляються пожежі - у листопаді в центрі російської столиці спалахнули складські приміщення на Комсомольській площі, а тепер горить ТЦ "Мега Хімки", інформує Апостроф .

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Подія сталася вранці в п'ятницю, 9 грудня на Ленінградському шосе. Відомо, що пожежа почалася з магазину OBI, який згорів дотла, а потім перекинулася на торговий центр.

Рятувальники МНС прибули на місце події лише через 20 хвилин після спалаху. За уточненими даними, площа пожежі становить близько 12 тисяч м? і їй присвоєно вже 4 (з п'яти) рівня складності.

Судячи з опублікованих у соцмережах кадрів, на місці чути потужні вибухи, через що МНС довелося відвести від будівлі, і через це не може працювати авіація. За попередніми даними, постраждалих немає.