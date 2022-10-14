У Єкатеринбурзі горить склад із пластиком: що відомо, фото та відео

У Єкатеринбурзі палає сильна пожежа, клуби чорного та білого диму піднялися на сотні метрів над містом. Зайнявся пластик в ангарі промзони, з вогнем борються майже сотня людей.

Про це повідомляють російські ЗМІ

Повідомляється про те, що спалах відбувся у складській будівлі з пластиковою продукцією. Площа пожежі вже становила 2500 кв. м. Інформації про постраждалих наразі немає, інформує Апостроф.

У гасінні задіяно 73 особи та 21 одиниця пожежної техніки. На місце має також прибути випробувальна пожежна лабораторія, яка заміряє повітря щодо перевищення ГДК.

Зважаючи на знімки, висота вогню становить не менше десяти метрів. Це схоже на виверження вулкана.

Ситуацію в РФ посилив також сильний вітер, який розніс полум'я на сусідні будинки, інші склади спалахнули дуже швидко.


Інна Погрібна, Апостроф





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