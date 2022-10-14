У Єкатеринбурзі горить склад із пластиком: що відомо, фото та відео

У Єкатеринбурзі палає сильна пожежа, клуби чорного та білого диму піднялися на сотні метрів над містом. Зайнявся пластик в ангарі промзони, з вогнем борються майже сотня людей.

Про це повідомляють російські ЗМІ

Повідомляється про те, що спалах відбувся у складській будівлі з пластиковою продукцією. Площа пожежі вже становила 2500 кв. м. Інформації про постраждалих наразі немає, інформує Апостроф .

У гасінні задіяно 73 особи та 21 одиниця пожежної техніки. На місце має також прибути випробувальна пожежна лабораторія, яка заміряє повітря щодо перевищення ГДК.