Вєрка Сердючка у стрінгах зібралася на Щекавицю, приголомшивши українців: "Ми майже на місці..."

Вєрка Сердючка з мамою

Вєрка Сердючка поділилася фотографією, де позувала у стрінгах поряд зі своєю сценічною мамою.

Як пише Politeka.net , Андрій Данилко - відомий український співак, який виступає під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка. Андрій також має сценічну маму, роль якої відіграє Інна Білоконь. Не забуває Данилко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила приєднатися (посилання на повне фото) до мем про Щекавицю та поділився фото у стрінгах.

"Ми майже на місці", - написав Данилко у публікації.

Дмитро Монатик, Ольга Сумська та Вікторія Булітко вразилися кадром Данилка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Проходьте. Чекаю вас на рожевому простирадлі зліва від синього бідона з молоком", "На морі цього року не тільки я не була!", "Викликайте пожежну безпеку, тому що це дуже гаряче", "Аххах, найкращі!!!! ! спасибі за посмішку в ці фігові часи!", "Вірка це легенда, все ближче і ближче до людей, шкода що за таких обставин, але все буде", "Нічого не знаю, я туди йду їсти борщ і запивати горілкою".


Артём Батечко, politeka.net





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