Кайлі Дженнер зацікавила схудлою фігурою в сукні, яка старша за неї саму: "Можна було б обійтися"

Популярна Інстаграм-модель Кайлі Дженнер у шовковій дизайнерській сукні відзначилася на червоній доріжці.

Бьюті-блогер та учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардаш'ян» Кайлі Дженнер була гостей закритого заходу, вона відвідала відкриття виставки Mugler Couturissime у Бруклінському музеї у Нью-Йорку. Кайлі обрала ефектну чорну сукню з корсетом, яка підкреслила її помітно пишні форми.

Вінтажне вбрання Кайлі відразу привернув увагу, він був створений легендарним модельєром для колекції осінь-зима 1995 року. Сукня старша за саму Кайлі, адже вона народилася 1997-го.

Поділ сукні прикрашений пір'ям та бісером, а декольте виконано у традиційній для бренду формі, що нагадує крила метелика.

«Легендарна сестра; Досконалість!!!!; Мюглер королева; Корольова; Можна було б обійтися без деталей із пір'я на сукні та рукавичках, цей головний убір мав бути єдиною зіркою цього шоу; Хай живе королева Кайлі ??; Ідеальна засмага !!?».

Як правило, Кайлі робить акценти на пишних формах без зайвої скромності, проте воліє для цього трендові міні сукні або досить блискучі та відкриті купальники. Раніше мова зайшла про домашній стиль.