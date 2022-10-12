Земфіра підтримала Україну, Осадча звернула увагу на показовий момент: "У Москві мовчала і..."

Катерина Осадча опублікувала пост українки, яка побувала на концерті росіянки та розповіла, як усе було насправді.

Як повідомляє Politeka.net , у ізралійському Тель-Авіві Земфіра прямо зі сцени перед своїми шанувальниками сказала, що вбивства в Україні мають припинитися.

Але українська телеведуча Катя Осадча на своїй сторінці в Instagram звернула увагу на показовий момент під час виступу російської виконавиці та закликала не вірити Земфірі.

Катерина Осадча опублікувала пост українки, яка побувала на концерті росіянки та розповіла, як усе було насправді. Дівчина прийшла на концерт та побачила, що на вході у людей відбирають українські прапори – її прапор лежав у кишені. З ним їй вдалося прорватися до сцени і передати його Земфірі - артистка з кам'яним обличчям піднімає прапор, не розвертаючи забираючи його закуліси, а потім повертається і продовжує співати.

"Зупиніться репостити Земфіру. Сказала, ну добре. А 24 і 26 лютого на своїх сольниках у Москві мовчала і слова не сказала, а тоді це було дуже важливо, коли ще можна було підняти людей проти війни. А зараз це все таке. Дякую звичайно, але нічого це вже не змінить", - додала Катя Осадча.