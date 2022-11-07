Козловський спробував виправдатися за виступ у Москві в розпал війни: "Я знаю точно, що сьогодні..."

Віталій Козловський

Співак Віталій Козловський вже чотири роки змушений виправдовуватися за те, що розважав росіян під час війни.

Ще напередодні Дня Незалежності Володимир Зеленський нагородив Віталія Козловського орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Пізніше співачка Анжеліка Рудницька назвала таке рішення "плювком в обличчя українському народу" та нагадала, що Козловський у 2018 році, коли Україна вже чотири роки боролася проти російських загарбників, виступав на російському Дні перемоги в Москві.

Тепер в інтерв'ю Новини.LIVE артист пояснив, чому чотири роки тому на 9 травня виступив у столиці країни-агресора. За словами Віталія, він їздив туди лише один раз.

"Один раз з'їздив – і мені прилетіло. Коли це мені сьогодні прилітає, я сприймаю це без негативу. Я думаю: "Ну так, було таке". Не знаю, скільки воно мені ще буде прилітати. Може, впродовж усього мого життя мені це згадуватимуть? Може. Не знаю. Але я знаю точно, що сьогодні я зовсім інша людина", — заявив Козловський.

Віталій Козловський

Зараз співак визнає, що тоді був несвідомим та вважав, що музика поза політикою.

"Я був несвідомим тоді. Я співав і мені здавалося, що творчість поза політикою і не має меж. Сьогодні я розумію, що творчість – це відображення якоїсь політики так само. Творчість так само несе в собі якусь позицію", — наголосив артист.

Віталій Козловський


Тарас Галушко, politeka.net





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