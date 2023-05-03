Київський Молодий театр виступив на Шекспірівському фестивалі у Британії

Театр представив виставу «Сон літньої ночі».

Київський Молодий театр представив у Великій Британії свою виставу «Сон літньої ночі». Він став єдиним українським театром, якого запросили на York International Shakespeare Festival (YISF), повідомляє NV, інформує ZN.ua .

Молодий театр виступив на Шекспірівському фестивалі у Йорку © Молодий театр

«Запрошення на такий фестиваль уже нагорода. Це наша п'ята поїздка за кордон з виставою «Сон літньої ночі», скрізь її приймають добре. За три дні ми провели два воркшопи, показали виставу. Спілкувались із представниками інших фестивалів, обговорили майбутні колаборації. Приймали добре, ставлення було дуже уважним. І це не лише тому, що ми з України», — наголосив художній керівник театру та режисер постановки Андрій Білоус.

Режисер зазначив, що в українське прочитання п'єси вплетено нашу обрядовість, воно зіставляє античну та слов'янську міфологію, пов'язує минуле з сьогоденням та знаходить у глобальній сюжетній лінії ключ до національного коду.

«На уклін ми вийшли з українським прапором, відчуваючи шалену гордість за наш волелюбний народ та безмежну подяку захисникам, завдяки яким ми маємо шанс презентувати українську творчість світу», — додав Білоус.