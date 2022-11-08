Новостей.COM ⇒
2022-11-08
Український фільм «Клондайк» отримав чотири нагороди на фестивалі у Туреччині
Стрічка розповідає про сім'ю, яка опинилася в епіцентрі трагедії падіння малайзійського «Боїнга», інформує
"Клондайк" отримав нагороди на фестивалі у Туреччині
Фільм "Клондайк" Марини Ер Горбач отримав п'ять нагород на фестивалі Antakya Film Festivali,
Крім того, «Клондайк» відзначили у категоріях «Найкраща режисура», «Найкращий оператор», «Найкращий монтаж» та «Найкраща актриса».
Фаїна Вауліна, ZN.ua