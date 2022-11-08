Український фільм «Клондайк» отримав чотири нагороди на фестивалі у Туреччині

Фільм "Клондайк" Марини Ер Горбач отримав п'ять нагород на фестивалі Antakya Film Festivali, повідомляє Держкіно. Зокрема, стрічку було нагороджено як найкращий фільм.

Крім того, «Клондайк» відзначили у категоріях «Найкраща режисура», «Найкращий оператор», «Найкращий монтаж» та «Найкраща актриса».