Kalush Orchestra розповіли, скільки зібрали для України в Європі та анонсували новий тур
Після перемоги на "Євробаченні-2022" гурт Kalush Orchestra вирушив у європейський тур, щоб розповісти світові про війну в Україні та зібрати кошти на допомогу своїй країні. Повернувшись із Європи, музиканти розповіли, що їм вдалося зібрати понад 50 мільйонів і на цьому вони зупинятися не збираються, інформує
На своїй сторінці в Instagram український колектив анонсував нові благодійні концерти, більш масштабні. З 20 жовтня по 11 листопада Олег Псюк із командою виступлять у США та Канаді.
"Йо, друзі! Ми об'їхали майже всю Європу, щоб показати унікальний етнічний код, українську культуру та зібрати гроші на підтримку України! Ми зібрали 54 мільйони гривень! Тепер наша мета масштабніша - зробити це в США та Канаді! Ми повинні показати всьому світу, які українці сильні та донести це через нашу музику!", - написали Kalush Orchestra.
За репост публікації та позначки у "сторіз" музиканти пообіцяли розіграти серед фанатів кілька призів: 2 квитки на їхній концерт, дзвінок із гуртом в Zoom, вініл з альбомом.
"Хочемо, щоб про це дізналося якнайбільше людей. Роби репост, відзначай нас і допомагай Україні", - зазначили музиканти.
До початку туру залишається трохи більше тижня, а в кількох найбільших містах США та Канади вже розкуплені всі квитки.