Kalush Orchestra розповіли, скільки зібрали для України в Європі та анонсували новий тур

Після перемоги на "Євробаченні-2022" гурт Kalush Orchestra вирушив у європейський тур, щоб розповісти світові про війну в Україні та зібрати кошти на допомогу своїй країні. Повернувшись із Європи, музиканти розповіли, що їм вдалося зібрати понад 50 мільйонів і на цьому вони зупинятися не збираються, інформує Апостроф .

На своїй сторінці в Instagram український колектив анонсував нові благодійні концерти, більш масштабні. З 20 жовтня по 11 листопада Олег Псюк із командою виступлять у США та Канаді.

Фото: instagram.com/kalush.official

"Йо, друзі! Ми об'їхали майже всю Європу, щоб показати унікальний етнічний код, українську культуру та зібрати гроші на підтримку України! Ми зібрали 54 мільйони гривень! Тепер наша мета масштабніша - зробити це в США та Канаді! Ми повинні показати всьому світу, які українці сильні та донести це через нашу музику!", - написали Kalush Orchestra.

За репост публікації та позначки у "сторіз" музиканти пообіцяли розіграти серед фанатів кілька призів: 2 квитки на їхній концерт, дзвінок із гуртом в Zoom, вініл з альбомом.

"Хочемо, щоб про це дізналося якнайбільше людей. Роби репост, відзначай нас і допомагай Україні", - зазначили музиканти.

До початку туру залишається трохи більше тижня, а в кількох найбільших містах США та Канади вже розкуплені всі квитки.

Фото: instagram.com/kalush.official