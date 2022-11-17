Син Шварценеггера показав рідкісне романтичне фото зі своєю дівчиною-моделлю

З п'ятьох дітей Арнольда Шварценеггера троє ведуть активне зіркове життя. Старша дочка актора - письменниця, його старший син – модель, а позашлюбна дитина – бодібілдер та світський лев.

Старший син Шварценеггера показав рідкісне романтичне фото зі своєю дівчиною-моделлю

Днями у Мережі з'явилися нові фото Патріка Шварценеггера – старшого сина "залізного Арні". Хлопець із 15 років працює моделлю, бере участь у показах, знімається для рекламних кампаній та брендів.

Цього разу у зйомці 28-річний манекенник брав участь разом зі своєю давньою партнеркою. Патрік та Еббі Чемпіон зустрічаються вже 7 років, відколи йому був 21 рік, а їй 19 років.

Старший син Шварценеггера показав рідкісне романтичне фото зі своєю дівчиною-моделлю

Закохані чудово виглядали у кадрі, рекламуючи найдорожчий курорт Європи, що у Німеччині. Перед фотографом Шварценеггер і Чемпіон постали у стильному вбранні та дуже романтичній обстановці: катаючись на велосипедах з милими плетеними кошиками і лежачи у високій траві.

Старший син Шварценеггера показав рідкісне романтичне фото зі своєю дівчиною-моделлю

До стосунків із моделлю Патрік Шварценеггер зустрічався з Майлі Сайрус – їхній роман тривав менше півроку. Крім модельної кар'єри, старший син Арнольда Шварценеггера ще має і акторський досвід. Його можна побачити в епізодичній ролі у фільмі "Однокласники 2", у кліпі Аріани Гранде на пісню Right there, та романтичній драмі "Опівнічне сонце". У 2022 році він також зіграв у фільмі "Список смертників" разом із чоловіком своєї сестри Крісом Праттом.

Старший син Шварценеггера показав рідкісне романтичне фото зі своєю дівчиною-моделлю

Нагадаємо, дочка Шварценеггера зробила наймоднішу зачіску 2022 року - хвилясте каре.


Анастасия Березовская, Тудей





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