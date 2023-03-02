Мадонна зустрічається з красенем-боксером, який молодший за неї на 35 років - ЗМІ

Після розставання зі своїм 23-річним бойфрендом-моделлю Ендрю Дарнеллом Мадонна недовго залишалася сама. Daily Mail пише, що 64-річна співачка зараз зустрічається з 29-річним боксером Джошем Поппером. За словами інсайдерів таблоїду, він тренує одного з її дітей у Нью-Йорку, інформує Апостроф.

Фото: Instagram

На початку лютого Мадонна опублікувала в Instagram знімок із боксером, хоча незабаром його видалила. На фото вона торкається губами до плеча Поппера і стискає його м'язисту татуйовану руку. Джош також поділився фотографією з Мадонною у своєму особистому блозі. На ній він стоїть біля боксерського рингу разом із поп-зіркою та своїми друзями.

Джерела повідомили Daily Mail, що у Мадонни та Поппера дійсно зав'язалися романтичні стосунки, коли він навчав боксувати одного із шести її дітей. Коли журналісти запитали у Поппера про стосунки з Мадонною, він відмовився підтвердити або спростувати роман.

Відомо, що зріст Джоша Поппера становить 195 см, а вага – 109 кг. Перш ніж відкрити свій зал, він працював страховим агентом, а також пробував себе в кіно. У 2021 році він знявся в серіалі "Літній будиночок".


Наталка Лавринець, Апостроф





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