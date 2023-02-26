Мадонна заявила про розставання з 23-річним бойфрендом

Роман 64-річної Мадонни з молодшим її на 41 рік манекенником Ендрю Дарнеллом підійшов до завершення. За словами зарубіжних інсайдерів, пара розлучилася і ініціатором цього розставання була не артистка.

Більше того, всі ЗМІ в один голос стверджують, що розлучення з молодим коханцем вдарило по емоційному стану співачки.

Справа в тому, що обранець поп-діви Ендрю Дарнелл знайшов собі молодшу пасію. Романтичні стосунки пари з різницею у віці 41 року тривали близько п'яти місяців. Мадонна була щасливою. Вона помолодшала зовні, хоча на тлі молодого коханця вік зірки все одно не приховаєш.

Молоді коханці – пристрасть Мадонни. До роману з Ендрю у неї були стосунки з відомим фотографом Рікардо Гомесом. А до цього Мадонна зустрічалася з молодшим її танцівником Ахламаліком Вільямсом. Їхні стосунки тривали цілих 3 роки.

Мадонна двічі була офіційно заміжня. Першим її чоловіком був знаменитий голлівудський актер Шон Пенн, іншим – режиссер Гай Річі. В іншому шлюбі вона народила сина, а пізніше вони усиновили ще одного хлопчика та двох дівчаток. Через деяку годину після роману з фітнес-тренером Карлосом Леоном у Мадонні народилася донька Лурдес.

Раніше повідомлялося, що 26-річну доньку Мадонні не пустили на модний показ у Нью-Йорку.