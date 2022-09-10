Мадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцем

Співачка Мадонна у свої 64 роки продовжує заводити бурхливі романи з молодими коханцями. Днями зірка просто шокувала публіку. Зірка почала зустрічатися з молодим чоловіком, який на 40 років її молодший. Афроамериканець Ендрю Дарнелло – модель високого рівня. Він працює в одному з найуспішніших модельних агентств IMG Models.

Хлопець також пробує свої сили у кіно. На його рахунку вже роль у молодіжному комедійному серіалі "Бетті" від HBO. Крім того, Дарнелл захоплюється ще й катанням на скейтборді.

Голлівудську поп-ікону застукали в обіймах Дарнелл в одному з нью-йоркських клубів. Мадонна опублікувала серію знімків, на яких позує із коханим. Як зазначили користувачі Мережі, Дарнелл виглядає так молодо поруч зі співачкою, що багато хто засумнівався, чи виповнилося йому вже 18 років, хоча хлопцеві вже 23 роки. Він навіть молодший за старшу дочку Мадонни, якій зараз 25 років.

"Черговий коханець, ще молодший за попереднього", "Мадонні настав час заспокоїтися і визначитися", "Виглядає надто молодо. Точно не потрібно зателефонувати в поліцію?", - написали фоловери.

Сама співачка поки що не прокоментувала свій новий роман, але користувачі Мережі, побачивши її нові фото, не залишилися осторонь без коментарів.

Раніше Мадонна зустрічалася із танцюристом Ахламаліком Вільямсом, якому було 28 років. Їхні стосунки тривали три роки. Тоді в одному з інтерв'ю Мадонна зізналася, що у 60 років почувається найбільш привабливою і готова до нових стосунків та швидкоплинних зв'язків.

Дивлячись на обранців Мадонни, простежується певна тенденція: серед усіх хлопців вона віддає перевагу молодим афроамериканським чоловікам до 30 років.

Раніше повідомлялося, що Мадонна позувала топлес на ліжку у відвертому вигляді.