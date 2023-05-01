У 2024 році вийде невиданий раніше роман Габріеля Гарсії Маркеса

Це один із останніх творів письменника, він не завершений, проте сім'я Маркеса та видавці вирішили, що робота варта публікації і в такому вигляді.

У 2024 році вийде невиданий раніше роман Габріеля Гарсії Маркеса
© Wikimedia commons

Видавництво Penguin Random House підтвердило, що не виданий раніше роман Габріеля Гарсії Маркеса під назвою En Agosto Nos Vemos ("Ми побачимось у серпні") з'явиться на полицях магазинів Латинської Америки у 2024 році, передає The Guardian.

Роман вийде спочатку іспанською мовою і налічуватиме близько 150 сторінок.

Спекуляції довкола цієї книги ходили з 1999 року, коли Маркес опублікував розповідь у колумбійському журналі Cambio. Історія про Анну Магдален Бах - жінку середніх років, у якої трапився роман на тропічному острові, куди вона вирушила, щоб покласти квіти на могилу матері - нібито була першим розділом, над яким працював Маркес.

Але після смерті автора у 2014 році вважалося, що ця робота так і залишиться неопублікованою, оскільки його родині було незручно публікувати незакінчений твір.

"Досі позиція двох дітей полягала в тому, що книгу не буде опубліковано. Схоже, вони змінили свою думку після прочитання рукопису", - сказав Хайме Абелло, директор Фонду Габо.

Діти Маркеса - Родріго та Гонсало - заявили в п'ятницю, що вважають роботу надто цінною, щоб ховати її від Колумбії та всього світу, на який розповіді Маркеса в стилі магічного реалізму мали великий вплив.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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