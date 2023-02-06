Леонардо Ді Капріо закрутив роман із 19-річною ізраїльською моделлю

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відомий тим, що заводить романи з дівчатами, як мінімум на 15 років молодші за нього. Після болючого розставання з падчеркою Аль Пачіно Камілою Морроне у грудні 2022 року 48-річний Ді Капріо помітно схуд. Фанати вже почали припускати, що актор поринув у депресію. Проте вже на початку 2023 року почали ходити чутки про новий роман закоренілого холостяка.

Новою пасією Джека з "Титаніка" стала 19-річна ізраїльська модель Іден Полані. Різниця у віці майже 30 років – це норма для Ді Капріо. Пару сфотографували папараці у Лос-Анджелесі на світській тусовці співачки Ебоні Райлі, присвяченій випуску її альбому.

На захід Леонардо Ді Капріо одягнув чорний total-look: сорочку, джинси, бомбер та бейсболку. Його рудоволоса супутниця вибрала для виходу у світ сірий класичний костюм у смужку та білу футболку.

Про Іден Полані ЗМІ відомо, що дівчина має контракт із агентством ITMODELES, а також активно веде Instagram, де має 200 тисяч підписників. Вона часто подорожує та знімається у рекламних компаніях по всьому світу – у США , Франції, Італії, Британії, Німеччині.

Раніше в Мережі з'явилися чутки про те, що Леонардо Ді Капріо зробив пластичну операцію на обличчі.