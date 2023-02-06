Леонардо Ді Капріо закрутив роман із 19-річною ізраїльською моделлю

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відомий тим, що заводить романи з дівчатами, як мінімум на 15 років молодші за нього. Після болючого розставання з падчеркою Аль Пачіно Камілою Морроне у грудні 2022 року 48-річний Ді Капріо помітно схуд. Фанати вже почали припускати, що актор поринув у депресію. Проте вже на початку 2023 року почали ходити чутки про новий роман закоренілого холостяка.

Леонардо Ді Капріо закрутив роман із 19-річною моделлю: як виглядає нова дівчина актора

Новою пасією Джека з "Титаніка" стала 19-річна ізраїльська модель Іден Полані. Різниця у віці майже 30 років – це норма для Ді Капріо. Пару сфотографували папараці у Лос-Анджелесі на світській тусовці співачки Ебоні Райлі, присвяченій випуску її альбому.

На захід Леонардо Ді Капріо одягнув чорний total-look: сорочку, джинси, бомбер та бейсболку. Його рудоволоса супутниця вибрала для виходу у світ сірий класичний костюм у смужку та білу футболку.

Леонардо Ді Капріо закрутив роман із 19-річною моделлю: як виглядає нова дівчина актора

Про Іден Полані ЗМІ відомо, що дівчина має контракт із агентством ITMODELES, а також активно веде Instagram, де має 200 тисяч підписників. Вона часто подорожує та знімається у рекламних компаніях по всьому світу – у США, Франції, Італії, Британії, Німеччині.

Леонардо Ді Капріо закрутив роман із 19-річною моделлю: як виглядає нова дівчина актора

Леонардо Ді Капріо закрутив роман із 19-річною моделлю: як виглядає нова дівчина актора

Раніше в Мережі з'явилися чутки про те, що Леонардо Ді Капріо зробив пластичну операцію на обличчі.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
"Дуже тепла атмосфера": улюблениця Вакарчука Соловій зустрілася з військовими та похвалилася букетами"Дуже тепла атмосфера": улюблениця Вакарчука Соловій зустрілася з військовими та похвалилася букетами
Дочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіціДочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіці
"Смерть Альошкі": в мережі висмеяли реакцію росіян на "український" шоколад"Смерть Альошкі": в мережі висмеяли реакцію росіян на "український" шоколад
Майже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний моментМайже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний момент
Різ Уізерспун продемонструвала стрункі ноги у мінісукніРіз Уізерспун продемонструвала стрункі ноги у мінісукні
Блок рекламы


Похожие новости
Син Шварценеггера показав рідкісне романтичне фото зі своєю дівчиною-моделлюСин Шварценеггера показав рідкісне романтичне фото зі своєю дівчиною-моделлю
Дантес і Кацуріна повернулися в Україну після романтичної подорожі, милі кадри: "Як наречені..."Дантес і Кацуріна повернулися в Україну після романтичної подорожі, милі кадри: "Як наречені..."
Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з новою дівчиною - і вона старша за 25Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з новою дівчиною - і вона старша за 25
Подружка Барських Романова показала, з ким провела час після повернення до Києва: "Дві легенди зустрілися знову"Подружка Барських Романова показала, з ким провела час після повернення до Києва: "Дві легенди зустрілися знову"
Мадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцемМадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцем
ДіКапріо розійшовся з Камілою Морроне і підігрів чутки про вікові обмеження своїх дівчатДіКапріо розійшовся з Камілою Морроне і підігрів чутки про вікові обмеження своїх дівчат
Подружка Барських Романова вразила виглядом у сукні з ефектним вирізом: "Друзі..."Подружка Барських Романова вразила виглядом у сукні з ефектним вирізом: "Друзі..."
Дорофєєва вперше публічно заговорила про новий роман із чоловіком колишньої подруги: "Ви мене збентежили..."Дорофєєва вперше публічно заговорила про новий роман із чоловіком колишньої подруги: "Ви мене збентежили..."
"Як зворушливо": Денисенко з "Кріпосної" показала романтичні фото з чоловіком, який пішов воювати"Як зворушливо": Денисенко з "Кріпосної" показала романтичні фото з чоловіком, який пішов воювати
Дорофєєва похвалилася, як їй живеться після розлучення і влаштувала романтичну зустріч: кадриДорофєєва похвалилася, як їй живеться після розлучення і влаштувала романтичну зустріч: кадри
Последние новости
Подгружаем последние новости