Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з новою дівчиною - і вона старша за 25

Після новин про те, що Леонардо Ді Капріо розстався з моделлю Камілою Морроне після того, як їй виповнилося 25 років, інтернет наповнили меми на голлівудського актора. Мабуть, він вирішив розвінчати усталений про нього стереотип, і закрутив роман зі старшою дівчиною.

Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з новою дівчиною - і вона старша за 25

47-річний Леонардо Ді Капріо, який зіграв головну роль у фільмі "Титанік", за роки своєї популярності зустрічався з багатьма красунями. Це були молоді актриси та довгоногі моделі. І всім їм було трохи не більше 25 років. Чим старшим ставав актор, тим молодшали його обраниці. Але, мабуть, він вирішив розрубати порочне коло.

Днями в Мережі з'явилася інформація, що голлівудський красень зустрічається з успішною моделлю – 27-річною Джіджі Хадід. Мало того, що дівчина старша за всіх його обраниць, так у неї ще і є дитина від попередніх стосунків.

Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з новою дівчиною - і вона старша за 25

Парочку помітили разом на ексклюзивній вечірці під час Тижня моди у Нью-Йорку. Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід сиділи разом на пуфиках і трималися досить ніжно один з одним. Вони приємно проводили час, а через гучну музику їм доводилося сидіти дуже близько і розмовляти практично віч-на-віч. Періодично 47-річний актор торкався рук і плечей молодої моделі.

Наближене до актора джерело повідомило, що Лео не поспішає якось називати їхній роман. Він насолоджується самотністю і не хоче поспішати. Пара ще не зробила свої відносини ексклюзивними, тобто кожен з них може зустрічатися з іншими.

Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з новою дівчиною - і вона старша за 25

"Джиджі та Лео кілька разів тусувалися і вони закохані один в одного. Джіджі думає, що він справді класний хлопець. Більшість їх зустрічей відбуваються тому, що вони крутяться в одних і тих самих соціальних колах на різних вечірках", - зазначив інсайдер.

Нагадаємо, молода українка полонила серце Леонардо Ді Капріо. Актор провів час на яхті із 22-річною Марією Береговою. У Мережі показали, як виглядає дівчина.


Анастасия Березовская, Тудей





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