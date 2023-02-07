82-річну американку оголосили померлою, однак в похоронному бюро вона ожила

82-річну жінку оголосили мертвою у будинку для літніх на Лонг-Айленді, але згодом її знайшли живою і доставили до лікарні, інформує ZN.ua.

У будинку для людей похилого выку в Ньою-Йорку 82-річну жінку було оголошено мертвою, а через три години у похоронному бюро, куди її доставили, вона почала дихати. Про непересічний випадок повідомляє The Guardian. Примітно, що цей інцидент стався лише через кілька тижнів після того, як подібна історія відбулася в Айові.

За даними поліції, жінку, яка перебувала в реабілітаційному центрі Water's Edge в Порт-Джефферсоні на Лонг-Айленді, об 11:15 ранку в суботу було оголошено мертвою. О 13:30 її доставили до похоронного бюро OB Davis у Міллер-Плейс, штат Нью-Йорк. Однак вже о 14:09 поліція повідомила, що вона дихає.

Жінку доставили до лікарні. Наразі жодної інформації про її стан немає.

Кілька днів тому будинок для людей похилого віку в Айові був оштрафований на 10 000 доларів за аналогічний випадок 3 січня. В спеціальному центрі догляду за хворобою Альцгеймера Глен Окс в Урбандейлі, мертвою оголосили 66-річну жінку.

Жінку помістили в мішок для трупів і відвезли до похоронного бюро та крематорію. Втім, коли співробітники похоронного бюро розімкнули блискавку на мішку, виявили виявили жінку живою. Співробітники закладу зателефонували в 911, її повернули до хоспісу, де вона померла 5 січня.

Справу передано до Генеральної прокуратури для розслідування, повідомили в поліції. Власне розлідування проводить і департамент охорони здоров'я штату.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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