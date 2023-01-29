"Тєрорістка в дєйствії": Єфросиніна, яку оголосили у розшук, відреагувала на скандал

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна висміяла рішення внести її до списку терористів і показала свою відповідь.

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна показала, як її внесли до російського реєстру терористів та екстремістів. Реєстр опублікований на росфінмоніторингу. Також картку Єфросініної внесено до бази розшуку МВС Росії, що потішило артистку.

Після новин про внесення до списку «терористок» на думку Росії, артистка вирішила пожартувати з ситуації і записала ще одне відео після новини.

Якщо спочатку вона пожартувала і написала, як багато її привітали самі українці, висміявши злочинців з Росії, то цього разу вже записала домашнє відео з маскою на обличчі.

"Тєрорістка в дєйствії" - саркастично написала ведущая под кадрами.

Зазначимо, Маша Єфросиніна займається своїм фондом допомоги жінкам, які постраждали від російських злочинців. Рятуючи моральний дух постраждалих жінок, які бували в полоні, пережили окупацію, постраждали від насильства або втратили рідних, зірка часто розповідає про жах того, що відбувається.

При цьому в Росії зірку вирішили навіть нібито оголосити в розшук, продовжуючи свої злочини.

"Друзі, новини бачу. Все бачу, дякую за привітання - їх більше ніж у день народження! Слава Україні", - додала Маша.

Після цього Маша показала дані, які внесли про Машу до своєї бази. Там було зазначено, що Єфросиніна українка, яка народилася у Кримській області у місті Керч.

"Ні, ну які котики. Ну правильно ж усі пишуть, коли хочуть. Керч – Україна", - написала Маша.


Дарина Силина, politeka.net





Интересные новости
Українські біженці в Іспанії потрапили до трудового рабства: подробиці викриттяУкраїнські біженці в Іспанії потрапили до трудового рабства: подробиці викриття
Шерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігуроюШерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігурою
Шерон Стоун у маленькій чорній сукні з розрізом до стегна приголомшила зовнішнім виглядомШерон Стоун у маленькій чорній сукні з розрізом до стегна приголомшила зовнішнім виглядом
Інна Білоконь показала свою красуню-дочку у день її 23-річчяІнна Білоконь показала свою красуню-дочку у день її 23-річчя
Дорофєєва спровокувала українців новим відео, Кацурін допомагав: "Дякую за контент"Дорофєєва спровокувала українців новим відео, Кацурін допомагав: "Дякую за контент"
Блок рекламы


Похожие новости
Занесли до бази розшуку: Машу Єфросиніну в РФ визнали терористкоюЗанесли до бази розшуку: Машу Єфросиніну в РФ визнали терористкою
Скандал на конкурсі "Міс Всесвіт 2022": українка відмовилась стояти біля росіянки – відеоСкандал на конкурсі "Міс Всесвіт 2022": українка відмовилась стояти біля росіянки – відео
Маша Єфросиніна пригадала, як колишні чоловіки ображали її через зайву вагуМаша Єфросиніна пригадала, як колишні чоловіки ображали її через зайву вагу
Зірка Квартал 95 на тлі скандалу із дружиною звернувся до українців: "Вам це все повернеться!"Зірка Квартал 95 на тлі скандалу із дружиною звернувся до українців: "Вам це все повернеться!"
Все залишилося в окупованій зоні: Маша Єфросиніна розповіла про бізнес чоловікаВсе залишилося в окупованій зоні: Маша Єфросиніна розповіла про бізнес чоловіка
Скандал у Чернівцях: лікар звинуватив завідувача поліклініки у побитті: "Прийняв жінку без наряду"Скандал у Чернівцях: лікар звинуватив завідувача поліклініки у побитті: "Прийняв жінку без наряду"
Підліток втік із Польщі в Дніпро до коханої, яку ледве знав: "Хлопця оголосили у розшук"Підліток втік із Польщі в Дніпро до коханої, яку ледве знав: "Хлопця оголосили у розшук"
"Це підстава": гучний скандал вибухнув після фінала "Голосу країни-12""Це підстава": гучний скандал вибухнув після фінала "Голосу країни-12"
СБУ в Тернополі затримала розшукуваного Інтерполом злочинцяСБУ в Тернополі затримала розшукуваного Інтерполом злочинця
Дьомін висловився про скандал із Тіною Кароль та Нацвідбором Євробачення: "Нагадаю, що ми з вами..."Дьомін висловився про скандал із Тіною Кароль та Нацвідбором Євробачення: "Нагадаю, що ми з вами..."
Последние новости
Подгружаем последние новости