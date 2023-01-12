Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару в білому заворожила кожним вигином: "Вибачте, але я закохався!"

Ірина сопонару

Актриса Ірина Сопонару з "Жіночого кварталу" похвалилася чином у білій сукні, вразивши виглядом на новому фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість після початку повномасштабного вторгнення поїхала до Лондона, де перебувала якийсь час. Але все ж таки зірка повернулася в Україну і продовжила радувати українців своєю творчістю.

Не забуває Ірина і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Сопонару похвалилася ефектним чином у сукні, позуючи на дивані біля ялинки.

"Чекаю на диво", - написала лаконічно Ірина під фотографією.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків, включаючи "екранного" чоловіка Юрія Ткача, та написали коментарі:

"Вибачте, але я закохався";

"Яка ти приваблива! Казкова Ірина";

"Ви як принцеса, така неймовірна, красива, шикарна, ні ви є принцеска яка чекає на диво";

"Скажіть будь ласка, чи будуть нові серії "Одного разу під Полтавою" якщо так, коли. Дякую!";

"Тут зайва зимова біла принцеса доброго ранку".

А ще Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару після салону похвалилася змінами на вигляд


Артём Батечко, politeka.net





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