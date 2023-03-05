Вибачаюся перед кожним українцем: скандальна блогерка Ксюша Манекен зробила заяву

Українська Instagram-блогерка та модель Ксюша Манекен, яка отримала медаль за сприяння військовій розвідці від ГУР МО України, вирішила вибачитись перед усіма українцями за слова про окупований Росією Крим, що нібито не важливо, кому він належить.

Про це вона написала у пості своєї Instagram-сторінки.

"Це доба за яку зазнала на собі тонни негативу, і що найстрашніше, очікуваного та епізодами цілком виправданого... Якою б сильною я не була зовні - всередині я вразлива. Я людина. Людям властиво помилятися. І зараз я хочу визнати свою помилку. Зараз я хочу вибачитись перед кожним українцем, чиї почуття я зачепила", - зазначила блогерка у своєму пості, який вона написала російською мовою.

Манекен попросила не шукати у ній ворога, оскільки обличчя справжнього ворога українців "залишається незмінним", інформує Апостроф .

"Моя сила завжди полягала в неухильності від своєї позиції, але зараз я хочу публічно визнати, що багато років тому була не права щодо своєї думки щодо Криму. Не обізнана та не залучена", - додала вона.

Наприкінці своїх вибачень вона додала, що Крим – це Україна.

Раніше у своїх історіях Ксюша Манекен писала, що "не важливо, чий Крим, головне, що в Криму все мирно".