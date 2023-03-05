Вибачаюся перед кожним українцем: скандальна блогерка Ксюша Манекен зробила заяву

Українська Instagram-блогерка та модель Ксюша Манекен, яка отримала медаль за сприяння військовій розвідці від ГУР МО України, вирішила вибачитись перед усіма українцями за слова про окупований Росією Крим, що нібито не важливо, кому він належить.

Про це вона написала у пості своєї Instagram-сторінки.

"Це доба за яку зазнала на собі тонни негативу, і що найстрашніше, очікуваного та епізодами цілком виправданого... Якою б сильною я не була зовні - всередині я вразлива. Я людина. Людям властиво помилятися. І зараз я хочу визнати свою помилку. Зараз я хочу вибачитись перед кожним українцем, чиї почуття я зачепила", - зазначила блогерка у своєму пості, який вона написала російською мовою.

Манекен попросила не шукати у ній ворога, оскільки обличчя справжнього ворога українців "залишається незмінним", інформує Апостроф.

"Моя сила завжди полягала в неухильності від своєї позиції, але зараз я хочу публічно визнати, що багато років тому була не права щодо своєї думки щодо Криму. Не обізнана та не залучена", - додала вона.

Наприкінці своїх вибачень вона додала, що Крим – це Україна.

Раніше у своїх історіях Ксюша Манекен писала, що "не важливо, чий Крим, головне, що в Криму все мирно".


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Я був неправий: Іво Бобул вибачився перед жінками, яких звинуватив у меркантильностіЯ був неправий: Іво Бобул вибачився перед жінками, яких звинуватив у меркантильності
Число жертв удару по житловому будинку у Запоріжжі продовжує зростати: під завалами шукають дитинуЧисло жертв удару по житловому будинку у Запоріжжі продовжує зростати: під завалами шукають дитину
Придатний до служби: військкомат вручив повістку українцю без рук, вибухнув скандалПридатний до служби: військкомат вручив повістку українцю без рук, вибухнув скандал
Новий штам коронавірусу "Кракен" виявлено вже у шістьох областяхНовий штам коронавірусу "Кракен" виявлено вже у шістьох областях
Знежирені Сили України: мережу обурила блогерка, яка запустила марафон схуднення "ЗСУ"Знежирені Сили України: мережу обурила блогерка, яка запустила марафон схуднення "ЗСУ"
Блок рекламы


Похожие новости
Скандальна модель отримала нагороду від ГУР, у мережі лютують: "За які такі заслуги?"Скандальна модель отримала нагороду від ГУР, у мережі лютують: "За які такі заслуги?"
Я був неправий: Іво Бобул вибачився перед жінками, яких звинуватив у меркантильностіЯ був неправий: Іво Бобул вибачився перед жінками, яких звинуватив у меркантильності
Знежирені Сили України: мережу обурила блогерка, яка запустила марафон схуднення "ЗСУ"Знежирені Сили України: мережу обурила блогерка, яка запустила марафон схуднення "ЗСУ"
Скандальна прикордонниця похизувалася новим дорогим відпочинком під час війни, фото: "Точно не позаздриш"Скандальна прикордонниця похизувалася новим дорогим відпочинком під час війни, фото: "Точно не позаздриш"
Чернігівську область попередили про можливе підтоплення автодоріг та сілЧернігівську область попередили про можливе підтоплення автодоріг та сіл
"Як прикро!": Jerry Heil зробила українцям несподіване зауваження та поставила себе за приклад"Як прикро!": Jerry Heil зробила українцям несподіване зауваження та поставила себе за приклад
В Покровському монастирі заперечують причетність до церкви затриманого напередодні чоловікаВ Покровському монастирі заперечують причетність до церкви затриманого напередодні чоловіка
Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару в білому заворожила кожним вигином: "Вибачте, але я закохався!"Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару в білому заворожила кожним вигином: "Вибачте, але я закохався!"
Солдати НАТО напередодні Різдва заспівали український "Щедрик" у засніженому лісі: відеоСолдати НАТО напередодні Різдва заспівали український "Щедрик" у засніженому лісі: відео
Штраф понад 5 тисяч гривень: українців попередили, кого і чому чекає покарання за новорічну ялинкуШтраф понад 5 тисяч гривень: українців попередили, кого і чому чекає покарання за новорічну ялинку
Последние новости
Подгружаем последние новости