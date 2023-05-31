СБУ повідомила про підозру блогеркам, які знімали роботу ППО 16 травня
Їм загрожує до 8 років за ґратами.
Служба безпеки України виявила чотирьох блогерок, які зафіксували та поширили у соціальних мережах роботу протиповітряної оборони під час ракетної атаки РФ на Київ 16 травня. Правоохоронці повідомили блогеркам про підозру,
Одною з підозрюваних виявилася 32-річна киянка. Вона виклала відео роботи ППО у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Телеграм-каналів. За кілька годин її відеозапис був поширений в проросійських соцмережах.
Іншою виявилася 36-річна жителька Києва. Вона оприлюднила відео з результатами ураження ворожих цілей у власному Інстаграм-акаунті. Третя жінка так само розповсюдила свою відеозйомку в соцмережах.
Четверта підозрювана є уродженкою Сумщини та проживає в Києві. Спочатку вона зняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала відео своїм знайомим у різні месенджери. Для уникнення кримінальної відповідальності жінка намагалася видалити заборонені повідомлення.
Усім чотирьом СБУ повідомила про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану). СБУ нагадує, що поширення таких відео розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином.