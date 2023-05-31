СБУ повідомила про підозру блогеркам, які знімали роботу ППО 16 травня

Їм загрожує до 8 років за ґратами.

Служба безпеки України виявила чотирьох блогерок, які зафіксували та поширили у соціальних мережах роботу протиповітряної оборони під час ракетної атаки РФ на Київ 16 травня. Правоохоронці повідомили блогеркам про підозру, повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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Одною з підозрюваних виявилася 32-річна киянка. Вона виклала відео роботи ППО у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Телеграм-каналів. За кілька годин її відеозапис був поширений в проросійських соцмережах.

Іншою виявилася 36-річна жителька Києва. Вона оприлюднила відео з результатами ураження ворожих цілей у власному Інстаграм-акаунті. Третя жінка так само розповсюдила свою відеозйомку в соцмережах.

Четверта підозрювана є уродженкою Сумщини та проживає в Києві. Спочатку вона зняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала відео своїм знайомим у різні месенджери. Для уникнення кримінальної відповідальності жінка намагалася видалити заборонені повідомлення.