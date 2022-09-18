Ульянова з "Холостяка" обрушилася з критикою на хейтерів через свою роботу: "Смішні тут тільки ви"

даша ульянова

Відома блогерка Даша Ульянова та переможниця "Холостяка" вирішила відповісти на висміювання хейтерів і не змогла стримати емоції.

Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів шоу "Холостяк" разом із Максом Михайлюком, часто показує в Інстаграм кадри зі свого життя та вражає образами.

«Вибачте, але зараз буде мат! Реально інших слів не знайшла. Дівчатка, які пишуть моїм подругам щодо збору. Це звернення для вас! - висловилася Даша про останні події – деякі незадоволені її роботою почали писати гидоту на адресу благодійного грошового збору.

Замість порожніх повідомлень, зробіть щось корисне для країни. Дякую, що стежте за мною з лівих сторінок і пишете фігню всім моїм знайомим. Але знайте, смішні тут лише ви» – пише Даша.

Також зірка поділилася результатами нової фотосесії, яку влаштувала посеред Києва, та звернулася до шанувальників та хейтерів.

"Це я могла б зараз ходити за кордоном, за версією хейтерських шаболд, які пишуть, що я збираю собі на відпочинок. Але ні, це наш прекрасний Київ, а я крокую в щасливе майбутнє, де ми з вами вже зібрали близько 150К гривень на бавовну".


Дарина Силина, politeka.net





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