Шер повідомила про смерть мами: що відомо про 96-річну Джорджію Голт

Американська співачка, актриса та модель Джорджія Голт пішла з життя 10 грудня 2022 року. Мамі легендарної Шер було 96 років. Про трагічну новину Шер повідомила на своїй сторінці у Twitter.

Співачка Шер повідомила про смерть мами: що відомо про 96-річну Джорджію Голт

"Мама померла", - написала знаменитість о 5:00 ранку 11 грудня.

Співачка Шер повідомила про смерть мами: що відомо про 96-річну Джорджію Голт


Причину смерті матері знаменитість не називає. Однак у вересні Шер розповідала, що її маму було госпіталізовано з пневмонією. Пізніше Джорджія Голт виписалася з лікарні, але яким після цього був її стан, невідомо.

Мама і дочка протягом життя були об'єднані не лише сімейними узами, а й творчими. Джорджія була співачкою і прищепила дочці любов до музики.

Вони разом записали спільні пісні для альбому Honky Tonk Woman. У 2013 році Шер випустила документальний фільм під назвою "Дорога мамо, люблю Шер", присвятивши його мамі.

Співачка Шер повідомила про смерть мами: що відомо про 96-річну Джорджію Голт

У фільмі, виконавчим продюсером якого виступила Шер, докладно розповідається про дитинство Холт в Арканзасі, її співочу та акторську кар'єру в Лос-Анджелесі, та про те, як їй не просто було самій виховувати дочку.

Протягом свого довгого життя Джорджія Голт була одружена і розлучена шість разів. Шер вона народила 1946 року від свого першого чоловіка Джона Саркісяна.

Раніше повідомлялося, що Шер вийшла у світ зі своїм бойфрендом, молодшим за неї на 40 років.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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