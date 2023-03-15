Хеллі Беррі у сміливій сукні зробила рідкісний вихід у світ з бойфрендом

Відома акторка Хеллі Беррі у віці 56 років виглядає набагато молодшою за свій вік. Останні кілька років вона серйозно зайнялася крос-фітом та різними силовими навантаженнями, і її фігурі справді можна позаздрити.

56-річна “Жінка-кішка“ Хеллі Беррі у сміливій сукні вийшла у світ з бойфрендом

"Жінці-кішці" Хеллі Беррі 56 років - як зараз виглядає актриса?

Успішна актриса, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус" та "Еммі" днями зробила рідкісний вихід у світ. Зірці випала честь стати однією із запрошених на церемонію нагородження премії "Оскар 2023", а потім і на вечірку Vanity Fair.

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Публікація від Halle Berry (@halleberry)

На килимовій доріжці головної кінематографічної премії Хеллі Беррі з'явилася у довгій білій сукні з високим розрізом до стегна, вирізом під грудьми та квітковими прикрасами. Образ 56-річна актриса доповнила золотими босоніжками, а своє коротке волосся поклала голлівудськими хвилями у стилі 20-х років.

56-річна “Жінка-кішка“ Хеллі Беррі у сміливій сукні вийшла у світ з бойфрендом

Вбрання у всій красі підкреслило підтягнуте, струнке тіло зірки.

На афтерпаті Хеллі Беррі одягла блискучі трусики з високою посадкою і напівпрозору коротку сукню зі спідницею, що стоїть, і прикрасами з бантиків.

56-річна “Жінка-кішка“ Хеллі Беррі у сміливій сукні вийшла у світ з бойфрендом

Однією з найяскравіших ролей у кар'єрі актриси стала роль "Жінки-кішки", фільм вийшов на екрани у 2004 році. Майже через 20 років опісля зірка практично не змінилася і досі вражає своїм зовнішнім виглядом.

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Анастасия Березовская, Тудей





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