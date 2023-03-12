Старша донька Мілли Йовович продемонструвала трендову сукню на весну

Старша донька актриси Мілли Йовович та режисера Пола Андерсона, 15-річна Евер Андерсон, продемонструвала стильний весняно-літній образ на показі жіночого одягу Miu Miu в Парижі. Дівчина, яка як дві краплі води схожа на свою зіркову маму, була одягнена у стильну джинсову сукню – хіт нового сезону.

Без рукавів та з глибоким декольте: 15-річна донька Мілли Йовович продемонструвала трендову сукню на весну

Евер Андерсон, як модель-початківець і актриса, була запрошена на показ як зіркова гостя. Для світського виходу юна зірка одягла джинсову міні-сукню Miu Miu без рукавів. Особливістю цього вбрання є глибоке декольте, пояс під грудьми та великі кишені з боків. Сукня має насичений синій джинсовий відтінок. Цієї весни такий фасовий - один із трендових.

Без рукавів та з глибоким декольте: 15-річна донька Мілли Йовович продемонструвала трендову сукню на весну

Свій образ 15-річна Евер доповнила білими чоботями з вирізами на пальцях ніг та невеликій шпильці, а також яскраво-червоною сумочкою на довгому ремінці. Дочка Мілли Йовович зробила хвилясте укладання з прямим проділом, а на обличчі у неї легкий макіяж. Також на фото можна побачити червоний педикюр.

Без рукавів та з глибоким декольте: 15-річна донька Мілли Йовович продемонструвала трендову сукню на весну

Евер Андерсон вже не вперше запрошена брендом Miu Miu на свої покази. Дівчина їх відвідує, але на сьогоднішній день акцент все ж таки робить на кар'єрі актриси. Незабаром на екрани вийде фільм "Пітер Пен і Венді" із нею у головній ролі.

Раніше повідомлялося, що Мілла Йовович зворушливо привітала молодшу доньку Ошин із 3-річчям.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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