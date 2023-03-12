Старша донька Мілли Йовович продемонструвала трендову сукню на весну

Старша донька актриси Мілли Йовович та режисера Пола Андерсона, 15-річна Евер Андерсон, продемонструвала стильний весняно-літній образ на показі жіночого одягу Miu Miu в Парижі. Дівчина, яка як дві краплі води схожа на свою зіркову маму, була одягнена у стильну джинсову сукню – хіт нового сезону.

Евер Андерсон, як модель-початківець і актриса, була запрошена на показ як зіркова гостя. Для світського виходу юна зірка одягла джинсову міні-сукню Miu Miu без рукавів. Особливістю цього вбрання є глибоке декольте, пояс під грудьми та великі кишені з боків. Сукня має насичений синій джинсовий відтінок. Цієї весни такий фасовий - один із трендових.

Свій образ 15-річна Евер доповнила білими чоботями з вирізами на пальцях ніг та невеликій шпильці, а також яскраво-червоною сумочкою на довгому ремінці. Дочка Мілли Йовович зробила хвилясте укладання з прямим проділом, а на обличчі у неї легкий макіяж. Також на фото можна побачити червоний педикюр.

Евер Андерсон вже не вперше запрошена брендом Miu Miu на свої покази. Дівчина їх відвідує, але на сьогоднішній день акцент все ж таки робить на кар'єрі актриси. Незабаром на екрани вийде фільм "Пітер Пен і Венді" із нею у головній ролі.

Раніше повідомлялося, що Мілла Йовович зворушливо привітала молодшу доньку Ошин із 3-річчям.