Росіянка на "Міс Всесвіт" звинуватила представників України у погрозах зіпсувати сукню

Нещодавно представниця РФ на конкурсі "Міс Всесвіт-2022" Анна Ліннікова поскаржилася на буллінг через війну в Україні. Тепер росіянка звинуватила українську делегацію у погрозах зіпсувати її червону сукню, в якій вона вийшла на сцену у фіналі - у день, коли Росія запустила ракету по житловому будинку у Дніпрі, інформує Апостроф .

Громадянка країни-окупанта вирішила згадати у своєму Insatgram повідомлення президента "Міс України Всесвіт" Анни Філімонової. Їй не сподобався жарт із пропозицією вилити на "криваве" вбрання зеленку.

Фото: Getty Images

Коли стало відомо про трагедію у Дніпрі, Анна Філімонова зателефонувала Вікторії Апанасенко і жартома запропонувала вилити на червону сукню росіянки зеленку, на що "Міс Україна Всесвіт" відповіла, що ідея непогана, але "вони не гопники".

Ліннікова поширила цю розмову у себе в "сторіз" і написала від себе: "І це директор "Міс Україна". Як не соромно, Боже. Ви питали, як до мене ставилася на конкурсі "Міс Україна"? Ось так. І ці люди давали інтерв'ю та розповідали, яка я погана. Подивіться самі", - звернулася вона до своїх російських підписників.

Фото: instagram.com/anna__linnikova

Анна Філімонова не змогла проігнорувати ці звинувачення та навела власні аргументи, чому так пожартувала і яка у неї позиція щодо росіянки.

"Є дівчина Аня Ліннікова. Красива дівчина, молода, блондинка. До неї нічого особистого. А є Анна, представниця країни Росія, яка гордо йде по сцені зі стрічкою і в сукні під назвою "корона Російської імперії" (і це не жарт). Другу сукню вона показує у фіналі, вона червоного кольору (символічно кольору крові?). Ця дівчина представляє свою країну і показує на сцені те, що вона заклала у зміст свого виступу", - пише Філімонова.