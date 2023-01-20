Росіянка на "Міс Всесвіт" звинуватила представників України у погрозах зіпсувати сукню

Нещодавно представниця РФ на конкурсі "Міс Всесвіт-2022" Анна Ліннікова поскаржилася на буллінг через війну в Україні. Тепер росіянка звинуватила українську делегацію у погрозах зіпсувати її червону сукню, в якій вона вийшла на сцену у фіналі - у день, коли Росія запустила ракету по житловому будинку у Дніпрі, інформує Апостроф.

Громадянка країни-окупанта вирішила згадати у своєму Insatgram повідомлення президента "Міс України Всесвіт" Анни Філімонової. Їй не сподобався жарт із пропозицією вилити на "криваве" вбрання зеленку.

Фото: Getty Images

Коли стало відомо про трагедію у Дніпрі, Анна Філімонова зателефонувала Вікторії Апанасенко і жартома запропонувала вилити на червону сукню росіянки зеленку, на що "Міс Україна Всесвіт" відповіла, що ідея непогана, але "вони не гопники".

Ліннікова поширила цю розмову у себе в "сторіз" і написала від себе: "І це директор "Міс Україна". Як не соромно, Боже. Ви питали, як до мене ставилася на конкурсі "Міс Україна"? Ось так. І ці люди давали інтерв'ю та розповідали, яка я погана. Подивіться самі", - звернулася вона до своїх російських підписників.

Фото: instagram.com/anna__linnikova

Анна Філімонова не змогла проігнорувати ці звинувачення та навела власні аргументи, чому так пожартувала і яка у неї позиція щодо росіянки.

"Є дівчина Аня Ліннікова. Красива дівчина, молода, блондинка. До неї нічого особистого. А є Анна, представниця країни Росія, яка гордо йде по сцені зі стрічкою і в сукні під назвою "корона Російської імперії" (і це не жарт). Другу сукню вона показує у фіналі, вона червоного кольору (символічно кольору крові?). Ця дівчина представляє свою країну і показує на сцені те, що вона заклала у зміст свого виступу", - пише Філімонова.


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
П'єш пиво - наш "клієнт": як у Києві на вулицях роздають повісткиП'єш пиво - наш "клієнт": як у Києві на вулицях роздають повістки
"Завжди живий": "Пташка" з "Азовсталі" довела до сліз кадрами з коханим, якого втратила"Завжди живий": "Пташка" з "Азовсталі" довела до сліз кадрами з коханим, якого втратила
Скандал на конкурсі "Міс Всесвіт 2022": українка відмовилась стояти біля росіянки – відеоСкандал на конкурсі "Міс Всесвіт 2022": українка відмовилась стояти біля росіянки – відео
"Нікого не слухай": "Пташка" з Азовсталі чесно розповіла, за що її критикують українці"Нікого не слухай": "Пташка" з Азовсталі чесно розповіла, за що її критикують українці
"Як прикро!": Jerry Heil зробила українцям несподіване зауваження та поставила себе за приклад"Як прикро!": Jerry Heil зробила українцям несподіване зауваження та поставила себе за приклад
Блок рекламы


Похожие новости
19-річний хлопець намагався втекти з України, перепливши річку: "хотів потрапити на бал"19-річний хлопець намагався втекти з України, перепливши річку: "хотів потрапити на бал"
Все вирішить президент: Євген Сморигін розповів про іспит для отримання громадянства УкраїниВсе вирішить президент: Євген Сморигін розповів про іспит для отримання громадянства України
Вже готують до встановлення: як виглядатиме головна новорічна ялинка УкраїниВже готують до встановлення: як виглядатиме головна новорічна ялинка України
Женька зі "Сватів" задерла сукню, завороживши кожним вигином: "Дуже красиві..."Женька зі "Сватів" задерла сукню, завороживши кожним вигином: "Дуже красиві..."
Актор Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на 500 дронів для УкраїниАктор Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на 500 дронів для України
Перша ракетка України Світоліна розкрила перші деталі народження своєї доньки: "Що за ніч!"Перша ракетка України Світоліна розкрила перші деталі народження своєї доньки: "Що за ніч!"
"Сталася біда": у США трагічно загинула біженка з України, залишилося троє дітей"Сталася біда": у США трагічно загинула біженка з України, залишилося троє дітей
Kalush Orchestra розповіли, скільки зібрали для України в Європі та анонсували новий турKalush Orchestra розповіли, скільки зібрали для України в Європі та анонсували новий тур
"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну
Мої думки з вами: голлівудська акторка Ольга Куриленко прокоментувала ракетні обстріли УкраїниМої думки з вами: голлівудська акторка Ольга Куриленко прокоментувала ракетні обстріли України
Последние новости
Подгружаем последние новости