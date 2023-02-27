Донька Моніки Белуччі у чорній будуарній сукні викликала фурор на тижні моди у Мілані

Донька акторів Моніки Белуччі та Венсана Касселя, 18-річна модель Діва Кассель, не перестає вражати своєю красою на світових подіумах. Дівчина завдяки своїй успадкованій зовнішності побудувала вже непогану кар'єру в доволі юному віці.

Донька Моніки Белуччі у чорній будуарній сукні викликала фурор на тижні моди у Мілані

Нещодавно Діва Кассель вийшла на подіум Тижня моди в Мілані, презентувавши вбрання з нової колекції Dolce & Gabbana.

Донька Моніки Белуччі пройшлася по подіуму у будуарній сукні чорного кольору. Вбрання витончене та досить вишукане. Незважаючи на напівпрозору тканину, ця сукня не виглядає як нічна сорочка. Додають образу елегантності довгі оперні рукавички та елегантні босоніжки з відкритими пальцями.

З аксесуарів Діва тримає у руках чорний клатч, який неймовірно підходить під сукню. Червона помада, "смокі айс" і гладко зачесане волосся доповнили образ юної моделі.

Донька Моніки Белуччі у чорній будуарній сукні викликала фурор на тижні моди у Мілані

Діва Кассель співпрацює з багатьма світовими брендами одягу, але її дружба з Dolce & Gabbana найдавніша. Дівчина була моделлю на кутюрних показах бренду Alta Moda і є обличчям кількох їхніх парфумів.

Зіркова мама Моніка Беллуччі також вже багато років є обличчям Dolce & Gabbana. Тепер мама з донькою разом рекламують відомий бренд та заробляють на цьому немалі гроші.

Донька Моніки Белуччі у чорній будуарній сукні викликала фурор на тижні моди у Мілані

Нагадаємо, 18-річна донька Моніки Беллуччі повторила культову зачіску своєї мами.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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