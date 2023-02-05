Різ Уізерспун продемонструвала стрункі ноги у мінісукні

Американська актриса Різ Уізерспун вийшла у світ у мінісукні чорного кольору, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги та тонку талію. Маючи невеликий зріст 1,56 см, акторка весь час носить взуття на підборах. На цей раз зірка також доповнила образ чорними туфлями-човниками, які підходять під фасон сукні.

Вбрання Різ Уізерспун, незважаючи на всю простоту і лаконічність, має одну родзинку - відворот на плечі. Такий дизайн розробив австралійський бренд Maticevski.

46-річна актриса доповнила свій образ сонцезахисними окулярами та простим рівним укладанням. З прикрас Різ одягнула сережки-кільця. У такому вигляді вона з'явилася на шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", зйомки якого відбуваються у Лос-Анджелесі.

На шоу Різ Візерспун розповіла про свій початок акторської майстерності та прослуховування до нового фільму Netflix з її участі "До тебе чи до мене?", де вона зіграла з Ештоном Кутчером. Прем’єра фільму відбудеться вже 10 лютого.

Це романтична комедія, сюжет якої обертається навколо любовного трикутника Уізерспун з Ештоном Кутчером та Джессі Вільямсом, які грають трьох найкращих друзів. Фільм вийде напередодні Дня Святого Валентина.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес вийшла на прогулянку з дітьми в трендових широких джинсах синього кольору з потертостями та блакитній шубі зі штучного хутра.