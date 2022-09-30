Меріл Стріп у віці 73 років підкорила молодою зовнішністю та стрункістю під час рідкісного виходу у світ

Американська актриса театру та кіно Меріл Стріп одна з небагатьох голлівудських зірок вирішила старіти красиво. Навіть якщо вона й виправляла щось у своїй зовнішності, то це була ювелірна робота, бо нічого не помітно. У віці 73 років, зірці фільмів "Диявол носить Prada", "Смерть їй личить" і "Мамма Mia!" можна дати не більше ніж 60 років.

Власниця премії "Оскар" здійснила рідкісний вихід у світ, відвідавши вечірку в Нью-Йоркській публічній бібліотеці, яку організували Джордж та Амаль Клуні. Підтримати фонд пари Меріл Стріп прийшла не одна, а разом зі своєю точною копією – дочкою Грейс Гаммер та зятем Марком Ронсоном.

Виглядала актриса просто чудово, одягнувши гарний костюм, що струмує, - вільні штани повної довжини і оверсайз лонгслів. Образ вона завершила туфлями з квадратним носком, взяла невелику сумочку-клатч, одягла золоті прикраси та окуляри з діоптріями у стильній оправі "котяче око".

36-річна дочка Меріл Стріп виглядала чудово у білій сукні вільного крою з довгими рукавами та ефектним вирізом у зоні декольте. Її чоловік надів оксамитовий темно-синій костюм, краватку-метелик та ретро-лофери.

Нагадаємо, дружина Джорджа Клуні у золотій сукні з бахромою у стилі 20-х років влаштувала вечірку у Нью-Йорку.