Софія Вергара не старіє: актриса у мінісукні потрапила в об'єктиви папараці

Софія Вергара – дивовижна жінка. Найбільш колумбійська красуня відома за роллю в серіалі "Американська сімейка" та фільму "Палкі втікачки". У липні їй виповнилося 50 років, але в це складно повірити, адже вона виглядає значно молодшою.

50-річна Софія Вергара виглядає як дівчинка: актриса у мінісукні потрапила в об'єктиви папараці

Днями колумбійсько-американська актриса та її чоловік – зірка фільму "Супер-Майк", 45-річний красень-актор Джо Манганьєлло відзначили річницю весілля – 7 років подружнього життя. Закохані вирішили влаштувати романтичну вечерю в одному з елітних ресторанів Санта-Моніки у Каліфорнії. Їхній вибір припав на італійський ресторан Giorgio Baldi.

Для побачення з чоловіком 50-річна Софія Вергара обрала коротку маленьку чорну сукню з довгими рукавами, напівпрозорі чорні колготки, замшеві ботильйони, а на плечі накинула стильний піджак. Також вона несла у руках трендову білу сумку-мішечок.

50-річна Софія Вергара виглядає як дівчинка: актриса у мінісукні потрапила в об'єктиви папараці

Зірка серіалу "Справжня кров" одягнувся до пари дружині, вибравши чорні джинси, футболку, шкіряну куртку та цікаві туфлі з потертими носками. Не пройшло побачення без крихітного улюбленця пари, що сидів у спеціальній сумці.

50-річна Софія Вергара виглядає як дівчинка: актриса у мінісукні потрапила в об'єктиви папараці

В особистому акаунті в Інстаграм Софія Вергара опублікувала архівні фото, згадавши, яким було їхнє весілля 7 років тому. Актриса виглядала чудово у сукні з корсетом та пишною спідницею.

"Люблю тебе", - коротко та ясно підписала публікацію зірка.

50-річна Софія Вергара виглядає як дівчинка: актриса у мінісукні потрапила в об'єктиви папараці

Нагадаємо, Анджеліна Джолі в пальто-халаті показала, як стильно носити трендовий верхній одяг 2022 року.


Анастасия Березовская, Тудей





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