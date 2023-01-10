Працювати без обмежень не вийде: у Yasno розповіли про погіршення ситуації зі світлом у Києві

Генерація електроенергії та стан української мережі наразі не дозволяють забезпечувати Київ електропостачанням без обмежень. Як і очікувалося, ситуація погіршилася в порівнянні з останніми днями через зниження температури, зростання споживання після новорічних свят і збільшення кількості аварій, повідомив гендиректор енергопостачально компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook .

"Маємо розуміти, що ні генерація, ні мережі нині не в тому стані, щоб працювати без обмежень. І от зараз саме той час, коли у нас на країну є суттєвий дефіцит генерації. Кожна область отримує значні обмеження, економлять всі. І на ці вихідні багато де графіки були більш жорсткими", – зазначив він.

Коваленко пояснив, що на Новий рік у столиці не відбувалися відключення світла завдяки зусиллям енергетиків, "які буквально тримали тимчасові схеми у робочому стані".

Відсутності обмежень сприяли також призупинення роботи низки виробничих потужностей по всій Україні, що дозволило дати більше електроенергії населенню, і помітно вища температура повітря.

"Зараз ми маємо тримати баланс між населенням та бізнесом, так як без роботи останнього зупиниться економіка … 1-2 січня на вулиці було +11. Зараз -7. Ми знаємо, що кожні -5° це +200 МВт, а отже сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення", – уточнив гендиректор Yasno.