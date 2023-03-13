Загальна мобілізація: хто підлягає призову у 2023 році

Норми прописані у законодавстві України.

Загальна мобілізація: хто підлягає призову у 2023 році
© Генеральний штаб ЗСУ

Через повномасштабну військову агресію Росії в Україні введена загальна мобілізація та воєнний стан, дію яких продовжили до 20 травня 2023 року. Призову під час мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. У законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» прописаний порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Загальна мобілізація: що вона означає

Загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

Так, мобілізація стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

Мобілізацію проводять протягом 90 днів після її оголошення.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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