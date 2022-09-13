Травма на все життя: Брітні Спірс заявила, що більше ніколи не виступатиме на сцені

Американська співачка Брітні Спірс заявила, що може назавжди залишити сцену. 40-річна поп-зірка спустошена тим, що довгий час не мала права контролювати свою музичну кар'єру – протягом 13 років виконавиця була під опікою батька, інформує Апостроф.

Як пише The Guardian, про це артистка написала у своєму Instagram. "Я травмована на все життя, і так, я страшенно зла, і ні, я, ймовірно, більше не виступатиму, просто тому що я вперта і я досягну свого", - заявила Брітні в дописі, який пізніше видалила.

Фото: Getty Images

Спірс зізналася, що досі не може прийти до тями після багаторічної опіки, коли Джеймі Спірс повністю розпоряджався її творчістю. Співачка не могла вносити зміни у свої пісні та музичні кліпи. Все це завдало співачці психологічної травм, тому вона має намір відмовитися від сцени.

Брітні також висловилася про фотографії, які були зроблені під час її виступів. Вона зізналася, що їй не подобалася кількість танцюристів, які були поруч із нею.

Наприкінці свого повідомлення зірка досить різко звернулася до свого батька. "Поцілуй мою чортову дупу", - написала Брітні.

Нагадаємо, що суд звільнив Брітні Спірс від опіки у листопаді 2021 року, повернувши їй право розпоряджатися музичною кар'єрою, майном та особистим життям.

Влітку 2022-го зірка вийшла заміж за свого коханого Сема Асгарі. 40-річна співачка та 28-річний фітнес-інструктор обмінялися обручками 9 червня. Розкішна церемонія відбулася в будинку пари в Лос-Анджелесі в компанії зіркових друзів.


Наталка Лавринець, Апостроф





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