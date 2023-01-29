Пішов із життя Дмитро Павличко: факти біографії легендарного поета

Сьогодні, 29 січня, помер відомий український поет, громадсько-політичний діяч, Герой України Дмитро Павличко. Йому було 94 роки.

"Апостроф" ділиться фактами біографії легендарного поета, інформує Апостроф .

Поет, перекладач, дипломат, політик, один із авторів Акту проголошення незалежності України, Павличко належав до покоління "шістдесятників" - української національної інтелігенції з яскраво вираженою громадянською позицією.

Автор пісні "Два кольори" народився 28 вересня 1929 року в селі Стопчатове Яблунівського району Івано-Франківської області.

Перший вірш художника "Дві ялинки" було опубліковано у 1951 році під час навчання поета у Львівському університеті, але відліком творчості можна вважати у 1940-х. Його твори стали відображенням суспільних подій нашої країни того періоду. У 1953 побачив світ його перша поетична збірка "Кохання і ненависть".

У 1953 році Павличко закінчив університет, обіймав посаду завідувача поезії в журналі "Дзвін" та редактора журналу "Всесвіт".

Павличко також – один із провідних перекладачів України, який переклав українською мовою повні збори творів Шекспіра у шести томах.

Крім того, геніальні тексти, що вийшли з-під пера Павличка, стали піснями. "Впали роси на коси", і "Явір і яворина", і "Долиною туман тече" і, звичайно ж, - "Два кольори". Ця пісня, яка вже стала народною, має унікальну історію. Цензура УРСР "охрестила" її "гімном націоналістів" через символічний червоний і чорний кольори. Вона і сьогодні не дає спокою росіянам.

Також він активно проявляв себе як громадський діяч. У 80-90-х роках минулого століття обіймав посаду голови Товариства української мови ім Тараса Шевченка, був одним із засновників Демократичної партії України та Народного Руху України.

"В мені є Україна – моє головне почуття. А є ж іще сім’я, і дружба, і вороги… І тому, якщо говорити про центральне дерево моїх почувань, то воно все ж таки є Україною. Але це дерево не самотнє: я знаю традиції великих людей інших народів, я належу до світу свободи та сонця, але моя родина – то щоденне життя, хліб і молитва", – говорив Павличко.

Павличко отримав звання Героя України, орден князя Ярослава Мудрого IV, V ступеня, орден "За заслуги" ІІІ ступеня, орден Свободи.