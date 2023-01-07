17-річна школярка знайшла незвичайний спосіб допомогти ЗСУ: "Знаєте, наші захисники віддають своє життя..."

Школярка з Кропивницького Вікторія Сушиліна відрізала косу, щоб допомогти українським захисникам.

17-річна дівчина продала волосся, яке відрощувала з народження, та перерахувала на рахунок Збройних Сил України 6560 гривень. Історію юної патріотки розповіло Суспільне.

Кропивничанка Вікторія Сушиліна вирішила з користю змінити зачіску. Зізнається, на це її надихнули інші дівчата, які відрізають волосся, щоб допомогти нашим захисникам.

"Спочатку я хотіла не так багато відрізати, але подумала, що було б корисно продати волосся і віддати гроші армії", — розповіла школярка.

"Довжина волосся 64 сантиметри, а вага – 108 грамів. Для продажу підходить нефарбоване волосся, від сорока п’яти сантиметрів. З нього виготовляють перуки", — пояснила власниця салону краси Марина Костенко та уточнила, що Вікторія – перша клієнтка, яка гроші від продажу волосся передала військовим.

Мама школярки Юлія Сушиліна додала, що домовлялася з донькою, що косу обріжуть на 18-річчя в травні, але допомога військовим потрібна була нині, тому вирішили не чекати.

"Ми сподіваємось, що до її дня народження це буде не актуально. Віримо, що до того часу вже буде мир в нашій країні. Сказати, що прямо було волосся шкода... Знаєте, наші захисники віддають своє життя, тому волосся для них не шкода", — наголосила Юлія.