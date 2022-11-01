Смерть 150 корейців у тисняві: поліція не виїхала на виклик після 10 дзвінків з проханням допомогти

Перший дзвінок на екстрений номер Південної Кореї надійшов о 18:34 за місцевим часом, а протягом наступних трьох з половиною годин було ще 10 дзвінків, інформує ZN.ua.

Смерть 150 корейців у тисняві: поліція не виїхала на виклик після 10 дзвінків з проханням допомогти
Люди потрапили в пастку, коли масово кинулися у провулок, що й став для багатьох могилою
© Commons Wikimedia / Apple HOT News

Днями в тисняві у Сеулі під час святкування Хелловіну загинули 150 людей. Контроль ситуацією, що перетворилась на катастрофу, був «неадекватним» — заявив глава поліції Південної Кореї, це перше визнання з боку офіційних осіб, що вони не зробили достатньо, щоб запобігти трагедії, пише ВВС.

Все сталося в суботу ввечері, коли натовп людей зібрався в провулку в Ітхевоні, популярному районі нічного життя в Сеулі, щоб відсвяткувати Хелловін. Це було чи не перше масове дійство після зняття обмежень після Covid-пандемії.

На тлі зростаючих закликів до притягнення до відповідальності Юн Хі Кеун сказав, що реакція поліції була «розчаровуючою» і що він відчуває «безмежну відповідальність» за те, що сталося. Він пообіцяв повне розслідування.

Юн також визнав, що до аварії поліція отримувала численні дзвінки, які попереджали про серйозність ситуації, але правоохоронці не реагували. Поліція Сеула повідомила, що перший дзвінок на екстрений номер Південної Кореї надійшов о 18:34 за місцевим часом, а протягом наступних трьох з половиною годин було ще 10 дзвінків.

Коментарі поліції слідують за зростаючими суспільними вимогами щодо відповідальності. Влада спочатку намагалася зобразити це як нещасний випадок, у якому не можна легко когось звинуватити.

Правоохоронці також визнають, що інцидент показав важливість управління натовпом і відсутність досліджень у Південній Кореї на цю тему.


Оксана Коваль, ZN.ua





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