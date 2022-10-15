Перша ракетка України Світоліна розкрила перші деталі народження своєї доньки: "Що за ніч!"

Еліна Світоліна

Українська тенісистка з Харкова Еліна Світоліна розповіла про народження своєї доньки.

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік французький тенісист Гаель Монфіс порадували важливою новиною для їхньої пари. Вони поділилися щасливим кадром, розповідаючи про народження їхньої першої дитини.

Нещодавно Еліна Світоліна стала мамою, цієї ночі у неї народилася дочка. Дівчинку назвали Ѕкаї. Також пара розповіла про свої переживання, чоловік Еліни також був присутній під час пологів.

"Що за ніч! Пані та панове, будь ласка, тепло вітайте Skaï Monfils. Не можу не подякувати своєму чоловікові за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною", - написала зірка.

Чоловік Еліни додав: «У мене була найдивовижніша ніч у моєму житті, яка закінчилася найпрекраснішим подарунком близько 6 ранку».

Раніше Світоліна поділилася особистим в інтерв'ю провідному Славі Дьоміну (відповідні кадри опубліковано в Інстаграм шоумена). Тенісистка розповіла, який найдорожчий подарунок від чоловіка-француза вона отримувала.

"Ось ця обручка обручка, - Еліна похвалилася розкішною прикрасою на безіменному пальчику, який дорожчий за машину.

Крім того, Гаель подарував своїй обраниці нове авто.


Дарина Силина, politeka.net





Интересные новости
Емілі Ратаковськи підкорила вигинами у крихітному купальнику, нічого не приховала: "Я правда заздрю"Емілі Ратаковськи підкорила вигинами у крихітному купальнику, нічого не приховала: "Я правда заздрю"
"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну
Єфросиніна зізналася, чому Монатик довго відмовлявся скласти її "іспит" на відвертість: "Зв'язано з..."Єфросиніна зізналася, чому Монатик довго відмовлявся скласти її "іспит" на відвертість: "Зв'язано з..."
Зробимо, щоб Україна перемогла і тут: Jerry Heil номінували на музичну премію ЄвросоюзуЗробимо, щоб Україна перемогла і тут: Jerry Heil номінували на музичну премію Євросоюзу
"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко без макіяжу показала, як ховається під час тривоги у ванні"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко без макіяжу показала, як ховається під час тривоги у ванні
Блок рекламы


Похожие новости
"Сталася біда": у США трагічно загинула біженка з України, залишилося троє дітей"Сталася біда": у США трагічно загинула біженка з України, залишилося троє дітей
Kalush Orchestra розповіли, скільки зібрали для України в Європі та анонсували новий турKalush Orchestra розповіли, скільки зібрали для України в Європі та анонсували новий тур
Зятя Сумської можуть мобілізувати, акторка розповіла про стан доньки через це: "Найстрашніша тема..."Зятя Сумської можуть мобілізувати, акторка розповіла про стан доньки через це: "Найстрашніша тема..."
Саніна з "The Hardkiss" у день свого народження звернулася до українців із проханням: "Якщо любите мене..."Саніна з "The Hardkiss" у день свого народження звернулася до українців із проханням: "Якщо любите мене..."
"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну
Мої думки з вами: голлівудська акторка Ольга Куриленко прокоментувала ракетні обстріли УкраїниМої думки з вами: голлівудська акторка Ольга Куриленко прокоментувала ракетні обстріли України
Стрільбу відкрили біля школи у Чернівцях, повідомляється про загиблу поліцейську: перші кадри та подробиціСтрільбу відкрили біля школи у Чернівцях, повідомляється про загиблу поліцейську: перші кадри та подробиці
Схудлий Данилко показав, як відгуляв день народження з мамою Сердючки: "Став як молодий хлопчик"Схудлий Данилко показав, як відгуляв день народження з мамою Сердючки: "Став як молодий хлопчик"
Один із хасидів побив жінку в Умані: у поліції видали деталі інцидентуОдин із хасидів побив жінку в Умані: у поліції видали деталі інциденту
"Дизель шоу" після втечі Писаренка та Нікішина зробили номер про зрадників України: "Тепер ми точно...""Дизель шоу" після втечі Писаренка та Нікішина зробили номер про зрадників України: "Тепер ми точно..."
Последние новости
Подгружаем последние новости