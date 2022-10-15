Перша ракетка України Світоліна розкрила перші деталі народження своєї доньки: "Що за ніч!"

Українська тенісистка з Харкова Еліна Світоліна розповіла про народження своєї доньки.

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік французький тенісист Гаель Монфіс порадували важливою новиною для їхньої пари. Вони поділилися щасливим кадром, розповідаючи про народження їхньої першої дитини.

Нещодавно Еліна Світоліна стала мамою, цієї ночі у неї народилася дочка. Дівчинку назвали Ѕкаї. Також пара розповіла про свої переживання, чоловік Еліни також був присутній під час пологів.

"Що за ніч! Пані та панове, будь ласка, тепло вітайте Skaï Monfils. Не можу не подякувати своєму чоловікові за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною", - написала зірка.

Чоловік Еліни додав: «У мене була найдивовижніша ніч у моєму житті, яка закінчилася найпрекраснішим подарунком близько 6 ранку».

Раніше Світоліна поділилася особистим в інтерв'ю провідному Славі Дьоміну (відповідні кадри опубліковано в Інстаграм шоумена). Тенісистка розповіла, який найдорожчий подарунок від чоловіка-француза вона отримувала.

"Ось ця обручка обручка, - Еліна похвалилася розкішною прикрасою на безіменному пальчику, який дорожчий за машину.

Крім того, Гаель подарував своїй обраниці нове авто.