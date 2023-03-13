Антоніо Бандерас та Мелані Гріффіт показали рідкісне фото зі своєю підрослою дочкою

27-річна дочка Антоніо Бандераса та Мелані Гріффіт зачарувала красою на рідкісному спільному фото з обома своїми батьками, які розлучилися у 2015 році.

Антоніо Бандерас і Мелані Гріффіт показали свою підрослу дочку

В особистому обліковому записі в Інстаграм іспанський актор Антоніо Бандерас опублікував нове фото. Знімок було зроблено під час милої сімейної зустрічі з колишньою дружиною, актрисою Мелані Гріффіт та їхньою єдиною спільною дочкою Стеллою – повне ім'я Стелла дель Кармен Бандерас Гріффіт.

"Зустріч з Мелані. Обід у Polo Lounge готелю Beverly Hills з нашою дочкою Стеллою", - зазначив актор у підписі до публікації.

Дівчині вже 27 років і вона виросла справжньою красунею, успадкувавши лише найкрасивіші риси від своїх батьків. Шанувальники не змогли дійти єдиної думки, на кого найбільше схожа дівчинка. Одні кажуть, що вона – копія мама в молодості, інші, що у Стеллі більше від батька, а треті бачать схожість зі зведеною сестрою Дакотою – дочкою Мелані Гріффіт та Дона Джонсона.

Стелла Бандерас та Мелані Гріффіт у юності

Стелла Бандерас та Антоніо Бандерас у юності

Стелла Бандерас та Дакота Джонсон у юності

Мелані Гріффіт та Антоніо Бандерас - історія кохання

Відомі актори познайомилися на зйомках фільму "Двоє - це занадто" у 1994 році. На той момент Мелані Гріффіт перебувала у шлюборозлучному процесі з Джонсоном, а Антоніо Бандерас з Аною Лесою. Весілля закоханих відбулося у травні 1996 року, а через півроку народилася Стелла.

Все життя американська актриса боролася із залежністю. 2000 року вона пройшла реабілітацію, через дев'ять років ще одну. Потім у неї виявили рак. У 2014 році Мелані Гріффіт та Антоніо Бандерас повідомили про своє розставання - у цей період вони знімалися разом у картині "Страховик", а їхнє розлучення було офіційно оформлено роком пізніше.

Розлучилося подружжя полюбовно, а Бандерас підкреслив, що завжди любитиме колишню дружину, і що вони залишаються у дружніх стосунках.

Нагадаємо, колишня дружина Антоніо Бандераса, актриса Мелані Гріффіт здійснила рідкісний вихід у світ - тіло молодої дівчини, обличчя бабусі.