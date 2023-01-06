Зірка "Кріпосної" Денисенко порадувала своєрідним подарунком, який приносить біль: "Довго налаштовувалася"

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко зізналася, що після Нового року погано почувалася. Знаменитість навіть вважала, що захворіє, бо купила собі подарунок, який допоможе.

Українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко показала, яким подарунком порадувала себе на Новий рік. Знаменитість купила річ, яка корисна для фізичного та ментального здоров'я. Про це знаменитість детальніше розповіла в Інстаграм-Сториз.

Зокрема, артистка подарувала собі дощечки із цвяхами та навіть встигла на них постояти 12 хвилин.

"Дуже довго налаштовувалась. Все-таки стала на 12 хвилин. Я вже знала, що це за біль і як з нею працювати, тому було трохи легше, ніж уперше", - поділилася актриса Наталка Денисенко.

Наталка зізналася, що після Нового року погано почувалася. Знаменитість навіть вважала, що занедужає. Зокрема, артисти мали чимало утомливих справ перед святами. Тим часом у новорічну ніч Наталка разом із сім'єю зазнала стресу, адже поряд з ними збивали ракети.

"Вчора було дуже погано. Я лежала весь день, слухала практики... Я чекала, що захворію, бо дуже втомилася перед Новим роком, багато було відповідальності: за синочка, за посилки для хлопців на передову, за переїзд. І фінальна крапля – це стрес, який ми пережили у новорічну ніч. У нас тремтіли вікна, звуки були такі сильні... Тільки тоді, коли мій тато вийшов на вулицю і побачив, що вдалині мінунули ракету, ми зрозуміли, що біля нас працює ППО", - розповіла Наталка Денисенко.


Александра Павленко, politeka.net





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