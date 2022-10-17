"Особливий подарунок": зірки "Дизель шоу" розповіли про незвичайний концерт для українських героїв

Актори студії "Дизель шоу" похизувалися незвичним подарунком від українських захисників.

До Дня захисників та захисниць України актори студії "Дизель шоу" організували перший із трьох запланованих концертів на підтримку Збройних сил України. Як виявилося, після виступу актори колективу отримали особливий подарунок від військових – синьо-жовтий прапор із підписами героїв. Фотографії з виступу опублікували на сторінці проекту у Instagram.

На знімках можна побачити улюблених акторів "Дизель шоу" Єгора Крутоголова, Вікторію Булітко, Олександра Бережка, Євгена Сморигіна та інших, які позують із тим самим прапором у руках. На деяких фото також є військові, які власноруч залишають підписи на синьо-жовтому українському символі.

У підписі до публікації розповіли: "Дизелі" здобули особливий подарунок від українських захисників. У День захисників і захисниць України актори "Дизель Шоу" дали перший із трьох козацьких концертів на підтримку Збройних сил України. На нього завітали особливі гості — бійці полку "Азов", які, зокрема, перебували в Маріуполі та боронили "Азовсталь". Вони передали команді спеціальний подарунок — синьо-жовтий стяг зі своїми підписами. Про найемоційнішу зустріч "дизелів" із героями зі "сталі" читайте далі на dizelstudio.com".