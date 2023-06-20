Netflix показав нових героїв «Гри в кальмара» та анонсував вихід реаліті-шоу

Реаліті-шоу вийде вже у листопаді.

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід нового змагального серіалу, знятого за мотивами надпопулярного шоу «Гра в кальмара». Згідно з трейлером, нове шоу під назвою Squid Game: The Challenge вийде у листопаді, інформує ZN.ua .

У промо реаліті-шоу показали гігантську ляльку з "Гри у кальмара" © Netflix

З ролика не можна зрозуміти, як саме учасники змагатимуться у шоу. Але в ньому показують гігантську ляльку з оригінального серіалу, а також кімнату, схожу на спортивну залу, в якій мешкали учасники змагань.

Крім того, Netflix опублікував ролик, у якому показав героїв другого сезону «Гри у кальмара». Окрім уже знайомих нам за першим сезоном на шоу Сон Гі Хуна та Фронтмена на нас чекає зустріч із новими учасниками.

Коли вийде другий сезон «Гри у кальмари», поки що невідомо.