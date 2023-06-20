Netflix показав нових героїв «Гри в кальмара» та анонсував вихід реаліті-шоу

Реаліті-шоу вийде вже у листопаді.

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід нового змагального серіалу, знятого за мотивами надпопулярного шоу «Гра в кальмара». Згідно з трейлером, нове шоу під назвою Squid Game: The Challenge вийде у листопаді, інформує ZN.ua.

Netflix показав нових героїв «Гри в кальмара» та анонсував вихід реаліті-шоу
У промо реаліті-шоу показали гігантську ляльку з "Гри у кальмара"
© Netflix

З ролика не можна зрозуміти, як саме учасники змагатимуться у шоу. Але в ньому показують гігантську ляльку з оригінального серіалу, а також кімнату, схожу на спортивну залу, в якій мешкали учасники змагань.

Крім того, Netflix опублікував ролик, у якому показав героїв другого сезону «Гри у кальмара». Окрім уже знайомих нам за першим сезоном на шоу Сон Гі Хуна та Фронтмена на нас чекає зустріч із новими учасниками.

Коли вийде другий сезон «Гри у кальмари», поки що невідомо.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Проти соліста Rammstein порушили кримінальну справу про зґвалтування – ЗМІПроти соліста Rammstein порушили кримінальну справу про зґвалтування – ЗМІ
Робота у ЗСУ та Міноборони: які вакансії та зарплати пропонуютьРобота у ЗСУ та Міноборони: які вакансії та зарплати пропонують
Останній дзвоник: коли він буде у школах КиєваОстанній дзвоник: коли він буде у школах Києва
МОЗ: На півдні запрацювали інфекційні хаби, які забезпечені швидкими тестами для діагностики холериМОЗ: На півдні запрацювали інфекційні хаби, які забезпечені швидкими тестами для діагностики холери
Камалія постраждала в Україні та показала фото з лікарніКамалія постраждала в Україні та показала фото з лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Віталій Козловський потрапив під мобілізацію та показав фото з військкоматуВіталій Козловський потрапив під мобілізацію та показав фото з військкомату
Потап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинкуПотап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинку
Харрісон Форд зробив рідкісний вихід в світ з дружиною, яка на 22 роки його молодшаХаррісон Форд зробив рідкісний вихід в світ з дружиною, яка на 22 роки його молодша
НВО анонсував новий приквел «Гри престолів»НВО анонсував новий приквел «Гри престолів»
Позашлюбний син Шварценеггера показав, як зараз виглядає його 62-річна мамаПозашлюбний син Шварценеггера показав, як зараз виглядає його 62-річна мама
Хеллі Беррі у сміливій сукні зробила рідкісний вихід у світ з бойфрендомХеллі Беррі у сміливій сукні зробила рідкісний вихід у світ з бойфрендом
Кіра Найтлі в корсетній сукні зробила рідкісний вихід у світ і здивувала зовнішнім виглядомКіра Найтлі в корсетній сукні зробила рідкісний вихід у світ і здивувала зовнішнім виглядом
Netflix покаже фільм Клопотенка про борщNetflix покаже фільм Клопотенка про борщ
Netflix анонсував спектакль-приквел «Дивних див»Netflix анонсував спектакль-приквел «Дивних див»
Гурт "Антитіла" випустив потужну пісню "Фортеця Бахмут" і показав у кліпі кадри зруйнованого містаГурт "Антитіла" випустив потужну пісню "Фортеця Бахмут" і показав у кліпі кадри зруйнованого міста
Последние новости
Подгружаем последние новости