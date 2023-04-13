НВО анонсував новий приквел «Гри престолів»

Він розповість про Дункана Високого та його зброєносця Ейгона Таргарієна.

Медіа-корпорація Warner Bros. Discovery анонсувала вихід нового серіалу, який стане приквелом "Ігри престолів". Як повідомляє Variety, він буде заснований на серії книг Джорджа Мартіна, інформує ZN.ua.

НВО анонсував новий приквел «Гри престолів»
У "Гри престолів" з'явиться новий приквел
© HBO

Серіал розповість про лицаря Дункана Високого та його зброєносця Ейгона Таргарієна. Його події розгортатимуться за 90 років до історії «Пісні льоду та полум'я».

Поки що нове шоу зветься «Лицар семи королівств: Межевий лицар». Його сценаристом та виконавчим продюсером буде сам Мартін, разом із ним працюватиме Іра Паркер, виконавчий продюсер першого сезону «Дома дракона».

На даний момент Мартін випустив три книги серії «Про Дункана та Егга», перша з них вийшла в 1998 році, а третя – в 2010. Три новели були об'єднані та випущені одним виданням у 2015 році під назвою «Лицар Семи королівств».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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