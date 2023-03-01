Новий штам коронавірусу "Кракен" виявлено вже у шістьох областях

Випадки захворюваності виявлено у Львівській та Черкаській областях, інформує ZN.ua.

Новий штам коронавірусу
© unsplash/mufidpwt

Випадки захворюваності на новий вид коронавірусу Omicron XBB.1.5 або "Кракен" виявлено у Львівській та Черкаській областях. Відтак вже шість областей мають підтверджений варіант нового штаму: Сумська, де був перший пацієнт, Закарпатська, Тернопільська, Одеська, Черкаська та Львівська області. Про це інформує пресслужба Центру громадського здоров'я.

"Секвенування підтвердило варіант Omicron XBB.1.5 ще у двох областях країни — Черкаській та Львівській. Завдяки роботі секвенатора та команди наших фахівців вдалося опрацювати майже тисячу зразків", — розповіла Ірина Демчишина, завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ.

Вона нагадала, що штам Omicron XBB.1.5 переноситься зазвичай пацієнтами легше, проте він має здатність передаватися швидше.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Саніна з The Hardkiss стала єдиною українською ведучою на Євробаченні, обуривши мережу: "Справедливість?!"Саніна з The Hardkiss стала єдиною українською ведучою на Євробаченні, обуривши мережу: "Справедливість?!"
Бред Пітт з'явився на публіці з 30-річною обраницею: як виглядає нова дівчина актораБред Пітт з'явився на публіці з 30-річною обраницею: як виглядає нова дівчина актора
Періс Хілтон вперше показала обличчя новонародженого сина від сурогатної матеріПеріс Хілтон вперше показала обличчя новонародженого сина від сурогатної матері
Саніна з "The Hardkiss" зачепила словами, які стали найбільш вживаними для українців: "Неможливо слухати без сліз"Саніна з "The Hardkiss" зачепила словами, які стали найбільш вживаними для українців: "Неможливо слухати без сліз"
Alyona Alyona заговорила про розставання з коханим: "Відбуваються випадки..."Alyona Alyona заговорила про розставання з коханим: "Відбуваються випадки..."
Блок рекламы


Похожие новости
Новий землетрус у Туреччині: у мережі показали відео руйнуваньНовий землетрус у Туреччині: у мережі показали відео руйнувань
Серіал The Last of Us встановив новий рекорд переглядівСеріал The Last of Us встановив новий рекорд переглядів
Перехід на новий календар: Українська Греко-Католицька Церква вирішила святкувати по-новомуПерехід на новий календар: Українська Греко-Католицька Церква вирішила святкувати по-новому
Санта Дімопулос у чорному міні від українського дизайнера показала, як відсвяткувала Новий рікСанта Дімопулос у чорному міні від українського дизайнера показала, як відсвяткувала Новий рік
Новий штам COVID-19 ще більш заразний і може спричинити нову хвилю пандемії – ВООЗНовий штам COVID-19 ще більш заразний і може спричинити нову хвилю пандемії – ВООЗ
Вікторія Бекхем показала, як відзначила Новий рік із сім'єю, і засвітила інтер'єр свого будинку в АнгліїВікторія Бекхем показала, як відзначила Новий рік із сім'єю, і засвітила інтер'єр свого будинку в Англії
Комендантська година на Новий рік: у поліції розповіли, чи обмежуватимуть українцівКомендантська година на Новий рік: у поліції розповіли, чи обмежуватимуть українців
Німеччина переживає першу ендемічну хвилю коронавірусуНімеччина переживає першу ендемічну хвилю коронавірусу
Metallica анонсувала вихід 11 альбому та випустила новий кліпMetallica анонсувала вихід 11 альбому та випустила новий кліп
Надя Дорофєєва зняла новий кліп у зруйнованому росіянами будинку: відеоНадя Дорофєєва зняла новий кліп у зруйнованому росіянами будинку: відео
Последние новости
Подгружаем последние новости