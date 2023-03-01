Новий штам коронавірусу "Кракен" виявлено вже у шістьох областях

Випадки захворюваності на новий вид коронавірусу Omicron XBB.1.5 або "Кракен" виявлено у Львівській та Черкаській областях. Відтак вже шість областей мають підтверджений варіант нового штаму: Сумська, де був перший пацієнт, Закарпатська, Тернопільська, Одеська, Черкаська та Львівська області. Про це інформує пресслужба Центру громадського здоров'я.

"Секвенування підтвердило варіант Omicron XBB.1.5 ще у двох областях країни — Черкаській та Львівській. Завдяки роботі секвенатора та команди наших фахівців вдалося опрацювати майже тисячу зразків", — розповіла Ірина Демчишина, завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ.

Вона нагадала, що штам Omicron XBB.1.5 переноситься зазвичай пацієнтами легше, проте він має здатність передаватися швидше.