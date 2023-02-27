Новий землетрус у Туреччині: у мережі показали відео руйнувань

У понеділок, 6 лютого, у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус, який забрав життя тисяч людей, а 27 лютого місцеві жителі знову відчули підземні поштовхи – вплив природного явища відчули на собі жителі турецької провінції Малатья, інформує Апостроф.

Про це повідомляє турецьке видання "АА".

Так, епіцентр поштовхів магнітудою 5,6 зафіксованих о 12.04 за місцевим часом, розташовувався в районі Єшилютр.

В Управлінні щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) повідомили, що внаслідок землетрусу зафіксовано обвалення 25 будинків.

Цього разу також не обійшлося без жертв – за словами глави AFAD Юнуса Сезера, одна людина загинула, ще 69 отримали поранення різного ступеня важкості.

У зоні лиха працюють рятувальники, скільки людей залишається під завалами, наразі невідомо.


Марія Швець, Апостроф





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