"Вічна пам’ять": обірвалося життя учасниці Голосу країни, з’ясувалась причина

У молодої красуні з чарівним голосом залишилась маленька донька.

Учасниця вокального шоу "Голос країни" Катерина Давиденко раптово пішла з життя.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив співак Іво Бобул. Артист намагався дізнатися, що саме сталось.

«Шановні артисти, звертаюсь до всіх вас з проханням. Померла хороша співачка, вчилася в естрадно-цирковій академії, Давиденко Єкатерина. Хто знає що сталося – напішіть мені в ФБ», - просив Бобул.

У коментарях йому відповіли, що дівчина померла від пневмонії.

Давиденко Катерина приймала участь у шоу «Голос країни» у 2014-му році. Це був четвертий сезон, тренерами були Святослав Вакарчук, Тамара Гвердцителі, Ані Лорак і Сергiй Лазарєв.

Викнонавши піснюVirtual Insanity британського гурту Jamiroquai, Катерина потрапила до команди Святослава Вакарчука.

На момент смерті дівчині було всього 28 років. У співачки залишилася 9-річна донька Марія.

«Вічна пам'ять», «Як шкода», «Бoжe, ще зовсім молода...", "Співчуття рідні та близьким...» - пишуть у коментарях користувачі соцмереж.

Він загинув на фронті, захищаючи рідну землю від російських загарбників.