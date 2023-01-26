Життя українки обірвалося після сеансу масажу: підозрюваній винесли вердикт

Чернігівську масажистку Вікторію Гапоненко визнали винною у вбивстві через необережність під час проведення процедури масажу.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівської окружної прокуратури Ірина Абдужабарова.

«Комісійна судово-медична експертиза встановила прямий причинно-наслідковий зв’язок між спричиненим ушкодженням та настанням смерті. Жінку засудили до двох років позбавлення волі», – повідомили в прокуратурі.

Інцидент трапився ще у 2018 році. Підозрювана проводила в себе вдома сеанс масажу. Різко повернувши шию потерпілої, вона спричинила клієнтці закриту хребетну спинномозкову травму з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі. Невдовзі після цього пацієнтка померла в лікарні.

Померлою виявилася на той момент 58-річна працівниця митниці Тетяна Бенько. За словами доньки померлої, у четвер, 19 квітня, її маму госпіталізували, а вночі в понеділок, 23 квітня, вона померла. При цьому одразу після масажу Бенько розповідала, що почувалася «не дуже добре».

Слідство тривало три роки. У липні 2021 року майстрині масажу повідомили про підозру та справу передали до суду.