Актор Дмитро Лінартович показав перше фото після поранення в боях за Соледар

Український актор Дмитро Лінартович опублікував перше фото після поранення у Соледарі. Кадр був зроблений у потягу, яким з фронту везуть важкопоранених бійців.

Відповідна публікація з’явилася на сторінці українського захисника у Facebook. На знімку видно, що чоловік отримав серйозну травму правого ока, однак навіть попри біль та втому він продовжує посміхатися та не втрачати бойовий дух, інформує Апостроф.

Фото: facebook

Відомо, що Лінартович служить розвідником у 46 окремому десантно-штурмовому батальйоні. Також він є викладачем кафедри кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістки КНУ імені Тараса Шевченка.

Тяжку контузію та осколкове поранення чоловік отримав під час важких боїв за місто Соледар під Бахмутом. Коли його транспортували після поранення, Лінартович записав відеозвернення до українців.

"Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо! Слава Україні!" - сказав Лінартович у ролику.

"Дмитрові зараз важко, але він козак! Молімося, щоб Бог допоміг йому одужати і щоб наша країна звільнилася від московського фашизму! Слава Героям! Дмитро завжди каже: МИ ПЕРЕМОЖЕМО! І так буде, бо з нами Бог!" – прокоментував ситуацію у соцмережах батько актора Костянтин Лінартович.

Фото: facebook

Нагадаємо, Дмитро Лінартович – 44-річний український актор театру, кіно та дубляжу. Перша велика роль була у фільмі 2002 року "Невелика подорож на великій каруселі" режисера Михайла Іллєнка. За 10 років вийшов другий фільм за його участю "ТойХтоПройшовКрізьВогонь", головна роль - Іван Додока, воєнного пілота з Полтавщини, прототипом якого став український пілот Іван Доценко. Також грав у кінострічках "Толока", "Обмін", "Гетьман". Добровільно пішов захищати Україну у перші дні російського вторгнення в Україну.


Любов Блажко, Апостроф





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