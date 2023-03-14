На вечірці після "Оскара" зірки з'явилися у відвертих сукнях: хто оголився найбільше

Якщо на червоній доріжці "Оскара" зірки традиційно з'являються у розкішних вечірніх сукнях, то вечірка Vanity Fair після церемонії не вимагає дотримання дрес-коду. Більше того, нерідко для неї знаменитості обирають епатажні та відверті вбрання. Ось, хто найбільше відзначився у 2023 році, інформує Апостроф.

Трансгендерна актриса та модель Хантер Шафер, яка зіграла Джулс у серіалі "Ейфорія", з'явилася на вечірці у білій сукні від Ann Demeulemeester. Вбрання практично повністю оголило її груди, прикриті одним лише довгим пером.

Фото: Getty Images

Модель Алессандра Амбросіо обрала прозору сукню Dundas, і таке вбрання залишає уяві мінімум простору.

Фото: Getty Images

Не стала соромитися і співачка Сіара, яка майже оголилася у сукні Dundas, чорних стрінгах та високих рукавичках.

Фото: Getty Images

Зірка фільму "Ножі наголо: Скляна цибулина" Жанель Моне показала фігуру у сукні Area з прозорим ліфом та великими вирізами на стегнах.

Фото: Getty Images

Модель Емілі Ратаковскі не звикла ховати фігуру на світських раутах, і афтепаті "Оскара-2023" не стало винятком. Для вечірки вона обрала прозору сукню Feben.

Фото: Getty Images

Актриса та модель Лідія Білен показала спокусливі форми у червоно-чорній сукні з вузьким топом та спідницею із заниженою талією.

Фото: https://www.instagram.com/lydiabielen/

Фото: https://www.instagram.com/lydiabielen/


Наталка Лавринець, Апостроф





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