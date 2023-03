Більше ста людей загинули в Африці під час шторму

Більш як сто людей загинули в Мозамбіку та Малаві під час тропічного шторму "Фредді", який вдруге за місяць сколихнув Південну Африку. В інших населених регіонах можуть бути ще постраждалі. Шторм призвів до руйнування через зсуви.



@MalawiRedCross volunteers and staff have braved the weather in a quest to reach out to more people with Early Warning messages the Tropical Cyclone Freddy whose effects are already being experienced by the continued rainfall since yesterday in most southern districts. pic.twitter.com/qiHGQSTX2R