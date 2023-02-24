Alyona Alyona заговорила про розставання з коханим: "Відбуваються випадки..."

Реп-виконавиця Alyona Alyona заговорила про розлучення з коханим, презентувавши нову пісню.

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська виконавиця репу, яка прославилася завдяки хітам з першого альбому "Рибки" та "Голови", а тепер співпрацює з багатьма вітчизняними артистами. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз Alyona Alyona презентувала нову пісню.

"Відбуваються випадки, коли стосунки добігають кінця і між людьми залишається багато недомовлених слів. І саме зараз люди ще більше проходять через такий період нерозділеного кохання, болю.

Але ми знаємо, що, незважаючи ні на що, дуже багато людей чекають один на одного, тому що щире кохання існує. Ми бажаємо всім, щоб ви дочекалися своїх людей, почуттів, справжнього кохання та щирого щастя", - написала зірка.

Фанати, включаючи зірку серіалу "Фортечна" Тараса Цимбалюка, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ваууу, щось нове";

"Яке гарне виконання, Олена вам так іде саме співати, а не реп читати";

"як називається колаборація? Олі-вона чи Алі-ван? (ха-ха!)".

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